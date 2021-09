Da Grande: stasera su Rai 1 la prima puntata, tutti gli ospiti

Un debutto che tutti aspettano con grande curiosità quello di Alessandro Cattelan su Rai 1. Due serate evento con il programma Da Grande e tantissimi ospiti per i due appuntamenti su Rai 1 in prima serata. Ci si aspettano grandi cose da questo progetto: innovazione, spettacolo, divertimento, un linguaggio televisivo diverso per quello che è il solito target di Rai 1. Ci si aspetta di vedere un Alessandro Cattelan in grande spolvero e possiamo dire, dalle poche anticipazioni mostrate in conferenza stampa, che lo show ha tutte le premesse per essere qualcosa di unico nel suo genere. Una serata molto particolare per questo esordio: tanto sport, con la finale di pallavolo su Rai 2 e la partita di calcio Juventus-Milan. E poi Scherzi a parte su Canale 5 che alla prima aveva fatto molto bene. Insomma una missione non semplicissima per Cattelan che però ha già spiegato di essere interessato più al risultato dei contenuti, che a quello dei numeri. Non ha tutti i torti certo, ma con una lista di ospiti degna di quelli di Sanremo e tutta la pubblicità fatta al programma, Rai 1 di certo si aspetta un risultato numerico importante, oltre al resto. Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti danno vita a due show unici in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica, riflette su diversi temi della vita e dell’attualità, mescolando leggerezza e profondità.

“Da Grande”, due serate evento, prodotte da Fremantle, che andranno in onda in prima serata domenica 19 e 26 settembre, in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano.

Non ci resta che scoprire qualcosa in più sulla prima puntata al debutto oggi, 19 settembre, su Rai 1.

Stasera la prima puntata di Da Grande: gli ospiti del 19 settembre 2021





Tanti gli ospiti per le due puntate di “Da Grande”. Protagonisti della prima saranno volti noti del mondo della televisione: Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis insieme ad alcuni dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana, il recordman Marco Mengoni, gli amatissimi ragazzi de Il Volo, la poliedrica Elodie e uno dei più giovani artisti italiani, Blanco. Ci saranno diversi momenti di spettacolo, ad esempio con i ragazzi de Il volo, il conduttore si divertirà a parlare del successo delle boy band e i tre si presteranno a delle imitazioni alla Tale e quale. Imperdibile e molto divertente il momento con Carlo Conti, che dovrebbe essere l’unico registrato della serata, che invece sarà in diretta. Il conduttore di Rai 1 spiegherà al nuovo arrivato come ci si “comporta” in Rai!



Alessandro Cattelan sarà, come sempre, il primo a mettersi in gioco nei vari momenti dello show, coinvolgendo gli ospiti in grandi numeri scenografici e improvvisazioni fuori copione per costruire due serate che affronteranno con il sorriso vari temi legati al titolo del programma. Con il suo linguaggio lo showman invita il pubblico ad una riflessione aperta sulla maturità per comporre un quadro sfaccettato e transgenerazionale sull’essere adulti oggi.



Con Luca Argentero si discuterà di come cambia la vita dopo il matrimonio e l’arrivo di un figlio. Antonella Clerici è la dirimpettaia di Cattelan e si aprirà un siparietto da buoni vicini di casa, con Paolo Bonolis, invece, un divertente dialogo sull’età adulta e il suo avanzare. Elodie, altra performer incredibile, sarà protagonista di un numero da grande show; un sorprendente Blanco metterà a soqquadro lo studio mentre Marco Mengoni, oltre a regalare un intenso momento musicale, si trasformerà nell’ignaro concorrente di un irresistibile game show.



Ad accompagnare Alessandro Cattelan sarà la resident band live degli Street Clerks e un corpo di ballo pronto alle grandi sfide di “Da Grande”.

Da Grande è un programma di Alessandro Cattelan; scritto da Alessandro Cattelan, Federico Giunta, Laura Mariani, Luca Monarca, Luca Restivo, Ugo Ripamonti. Scenografia Giuseppe Chiara. Direzione creativa: Simone Ferrari & Lulu Helbaek. Regia Cristian Biondani.