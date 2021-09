Federica Panicucci e Francesco Vecchi tornano al timone di Mattino 5 e salutano i colleghi di Morning News

E’ tempo di ripartire, di ricominciare. Dopo qualche giorno di troppo d’attesa, ecco che Mattino 5 torna nelle case degli italiani con Federica Panicucci e Francesco Vecchi. prima puntata di Mattino 5 in onda oggi 20 settembre 2021 e i due conduttori sicuramente molto emozionati per questo esordio. “Ho sempre un uovo sodo in gola ” ha detto Francesco Vecchi che in questi giorni, prima dell’esordio del programma di Canale 5 è stato ospite anche di Barbara d’Urso per ricordare l’appuntamento con Mattino 5. Una grande emozione anche per Federica Panicucci che, come ha ricordato il suo collega, è reduce da uno scherzo di Scherzi a parte andato in onda proprio ieri sera su Canale 5.

I due conduttori sono tornati in onda con tanta voglia di informare e tenere compagnia al pubblico a casa e anche con la speranza che nei prossimi mesi si possa tornare pian piano a quella normalità che ci manca ormai da quasi due anni. Francesco Vecchi ha poi salutato anche tutta la squadra di Morning News il programma che è andato in onda per due mesi su Canale 5 al posto di Mattino 5, facendo un ottimo lavoro anche dal punto di vista degli ascolti.

Il programma è tornato e ha ripreso da dove avevamo lasciato. La prima parte è stata interamente dedicata ai temi di attualità e politica con Francesco Vecchi. Tra i temi caldi ovviamente il vaccino, la questione green pass e tutto quello che sta succedendo in Italia in questi giorni. La linea poi è passata a Federica Panicucci che ha continuato con la cronaca. Per la conduttrice le ultime notizie da Novellara per la scomparsa di Saman e le news su questa drammatica vicenda. La puntata è stata caratterizzata poi dai fatti di cronaca in tempo reale con le ultime notizie dalla Russia dove c’è stata una sparatoria nell’università. Niente spazio, almeno in questa prima puntata, per tv, spettacolo o costume ma una prima puntata a tutta cronaca.

I saluti di Federica Panicucci e Francesco Vecchi nella prima puntata di Mattino 5