Nessuna traccia di tv e gossip a Mattino 5: Federica Panicucci a tutta cronaca

Mattino 5 è tornato con una media di ascolti del 18% nella sua prima puntata. E sono tornati Francesco Vecchi e Federica Panicucci con una impostazione molto simile a quella della passata stagione. Ma se Morning News aveva abituato in qualche modo il pubblico della rete anche a notizie più leggere, causa periodo estivo, la coppia del mattino di Canale 5 riparte praticamente dalla cronaca. Nelle prime due puntate di Mattino 5 zero spazio per altro: nella prima parte Francesco Vecchi segue le ultime news, apre al talk e racconta quello che succede nel nostro paese. Interviste, reportage, inchieste come è nello stile del programma di Canale 5. La seconda parte, quella affidata a Federica Panicucci, prosegue praticamente sulla stessa lunghezza d’onda. Niente spazio per argomenti che abbiano a che fare con il mondo della tv, niente spazio per interviste, niente talk sul Grande Fratello VIP, neppure il giorno dopo la puntata del reality. E questo da un lato, era abbastanza prevedibile, viste le intenzioni di Piersilvio Berlusconi, che ha definite anacronistiche le trasmissioni che mescolano il gossip alla cronaca. Pensare che Pomeriggio 5 era stato costretto a cambiare pelle e che Mattino 5 invece avrebbe avuto spazio per argomenti più leggeri, era bizzarro. E al momento Federica Panicucci prosegue sulla linea ” a tutta cronaca”.

Mattino 5 a tutta cronaca e il GF VIP?

A quanto pare non ci sarà nessuno spazio dedicato al Grande Fratello VIP neppure al mattino. Almeno, vedendo l’impostazione di questi primi due giorni, viene da pensare che si continuerà in questo modo. Anche perchè diciamolo, visti gli ascolti mediocri del GF VIP, perchè Mattino 5 ne dovrebbe guadagnare? Potrebbe solo perdere altri punticini di share che deve già recuperare rispetto a Storie Italiane, andato ieri meglio del contenitore di Canale 5 al suo rientro dopo le ferie.

E’ bene far notare che questa svolta ha fatto si che il programma di Canale 5, rispetto agli ascolti portati a casa nel 2020, ha registrato anche una crescita. Se infatti il 21 settembre del 2020 Mattino 5 era visto da 831.000 spettatori (15.3%) nella prima parte, 717.000 (13.8%) nella seconda e 587.000 (11%) nei Saluti, nella puntata di ieri, 20 settembre 2021, fa 846.000 spettatori con il 17.8% nella prima parte e 783.000 spettatori con il 17.8% nella seconda parte (I Saluti a 752.000 e il 17%). Praticamente 3 punti di share in più nella prima parte e soprattutto, nella seconda e nella terza, tiene botta, non perdendo ascolti aprendosi alla tv e al gossip, registrando quindi un ascolto molto più alto della passata stagione.