Erminia è sempre con Nino Manfredi anche dopo i tradimenti e la morte

Erminia e Luca a Oggi è un altro giorno ricordano il grande Nino Manfredi ma sua moglie sottolinea subito che lei lo omaggia e lo ricorda sempre tutti i giorni e che lui è contento. Si intuisce subito che il loro amore non è finito, sono sempre e ancora in contatto. “Nino è contento per come lo penso, per come lo omaggio, per come incito a volergli bene” ed è ciò che Erminia Manfredi continua a fare per tutto il tempo dell’intervista. Ha 90 anni ed è sempre una bellissima donna ma ci lascia di stucco quando parla dei tradimenti di suo marito. “Ma i tradimenti sono tradimenti?” chiede e si risponde da sola spiegando che le persone bisogna conoscerle e che nel suo caso bisogna conoscere anche l’attore. “Non è che sposi Nino e quello è tuo ma devi imparare la sua indole”.

Erminia e Nino Manfredi 50 anni insieme

“Bisogna essere allenati a dire a se stessi cosa conta nella vita e quindi imparare a conoscere l’altro”. Non è finita tra loro, sono stati insieme per 50 anni e ancora oggi stanno insieme. Ha sempre capito i suoi tradimenti, li ha scoperti sempre dai suoi atteggiamenti, da quello che diceva lo capiva, sempre. Luca commenta che suo padre cercava sempre una assoluzione. Racconta che quando a 18 anni è uscito dal sanatorio il medico disse a sua madre che era forte e che forse avrebbe vissuto altri 2 o 3 anni. Da quel momento ha iniziato a consumarla la vita anche se poi magari è diventato un alibi.

Erminia però precisa che lei non era poi così tranquilla ma sempre attenta. Nino Manfredi non ha mai chiesto scusa e perdono. Lei non ha mai pensato di tradirlo, nemmeno per reazione, non era un problema per lei il tradimento.

“Mio padre non avrebbe fatto quello che ha fatto se non avesse avuto Erminia vicino, la tranquillità” ed è Luca a ripetere il grande amore che c’era e c’è tra i suoi genitori. Un amore che magari non piace proprio a tutti ma che ha reso felice la famiglia, anche Erminia.

Nino Manfredi ha avuto anche momenti di depressione. Insita in un attore per Erminia che trova ogni modo e parola per giustificare il suo Nino, il nostro immenso Nino Manfredi.