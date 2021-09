Brigitta e Benedicta Boccoli, per la prima volta la mamma appare in tv per entrambe

Per la prima volta la mamma di Brigitta e Benedicta Boccoli appare in tv e lo fa per Oggi è un altro giorno mentre le sue due figlie sono ospiti in studio. Nella loro famiglia c’era già odore di spettacolo dalla nonna materna. La mamma di mamma Cristina ballava; il nonno paterno era per diletto impresario teatrale. Anche mamma Cristina ha danzato ma anche se non ha mai debuttato sa che l’arte l’aveva nel sangue e che in qualche modo l’ha trasmesso alle sue figlie. “Mi piaceva molto, adoravo, il cinema, il teatro e guardavo loro ballare e dicevo che erano brave. Mi riempivano” ricorda i tempi in cui le sue figlie, Brigitta e Benedicta Boccoli, erano insieme in tv, soprattutto a Domenica In.

Mamma Cristina in tv per Brigitta e Benedicta Boccoli

“Le amo tanto più che essere orgogliosa e sono uguali per me” ma a chi delle due telefona se ha una confidenza da fare: “Ho sempre fatto da sola ma secondo chi ho più sotto mano” è diplomatica non fa torto a nessuna delle due.

Benedicta Boccoli racconta: “Sicuramente mamma mi ha insegnato tanto guardando i film, mi diceva che alcuni erano importanti e mi ha insegnato il gusto nel guardare i film. Mi ha insegnato l’ironia”.

Nel periodo della loro Domenica IN quando Brigitta e Benedicta tornavano a casa guardavano tutta la puntata insieme con la mamma. La madre era severa diceva a tutte e due dove sbagliavano sia nel ballo che in altro. Questo giudizio materno le rassicurava, era comunque una mamma molto leggera.

Non è stato sempre semplice il rapporto tra le due sorelle Boccoli. Brigitta confessa: “Noi di base ci amiamo molto ma abbiamo passato anche momenti di liti e ci siamo allontanate per un periodo e ho sofferto molto… Ci sono gli scontri in famiglia e per 2 anni siamo state lontane poi tutto si è risolto e il nostro rapporto è diventato meraviglioso anche se non ci frequentiamo”.