Kerem Bürsin a Verissimo: “Hande è bellissima ed è eccezionale”, ufficializza il loro amore

Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 25 settembre anche Kerem Bürsin, l’attore protagonista di Love is in the air. A differenza di altri lui ha voluto confermare la sua storia d’amore con la collega Hande Erçel. Una lunga intervista nello studio di Silvia Toffanin in cui non sono mancate le dichiarazioni d’amore. Si sono ovviamente incontrati sul set e hanno deciso insieme di rendere pubblica la loro storia. Il desiderio di Kerem Bürsin e Hande Erçel è di vivere il loro rapporto senza nascondersi, in piena libertà perché si sono scelti. La scintilla è scoccata dopo un po’ di tempo, al principio erano solo amici, erano attenti a non andare oltre per rispetto al lavoro che stavano svolgendo, poi è diventato tutto troppo difficile.

Kerem Bürsin: “Hande è bellissima ed è una persona eccezionale”

“Se nascondi qualcosa non stai vivendo totalmente. Io invece voglio poter vivere liberamente la mia vita con la persona che ho scelto – Kerem ha anche raccontato come è nato il loro amore – La scintilla tra noi è scoccata dopo un po’. All’inizio eravamo amici e rispettavamo il nostro lavoro sul set. Ma stavamo insieme tutti i giorni, per tante ore di seguito e a un certo punto è diventato difficile vederla solo come un’amica: è bellissima ed è una persona eccezionale”.

Nel corso della lunga intervista racconta molto della sua vita, dove ha vissuto, quando ha viaggiato per il lavoro di suo padre. Attento alle questioni social, alle donne, lancia un messaggio: “Le donne non dovrebbero preoccuparsi di andare in giro la sera, di prendere i mezzi pubblici e di come sono vestite. Viviamo tutti nello stesso mondo, ma gli uomini non hanno queste preoccupazioni…”. Va spiegato agli altri uomini, non lo dice di certo alle donne che vivono queste situazioni. Sa che può influenzare l’opinione pubblica ed è una attenzione che non tutti riescono ad avere.