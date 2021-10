Tina Cipollari ha un nuovo fidanzato e lo vuole presentare a Uomini e Donne

Poche settimane fa Tina Cipollari nello studio di Uomini e Donne aveva confermato le voci che circolavano da tempo e che annunciavano la fine della sua storia con Vincenzo. Li avevamo lasciati prima dell’estate vicini alle nozze ( almeno così si leggeva sulle riviste di cronaca rosa) e invece la storia era in crisi. E’ stata la stessa Tina a spiegare, proprio nella puntata di oggi di Uomini e Donne, che la relazione era finita da mesi. Tutto è partito da una pessima battuta di Gemma Galgani che sottolineava il fatto che anche Tina non stesse vivendo un momento facile nella sua vita privata. “Non credo che per te sia un momento facile” ha detto la dama torinese. Ma Tina ha mostrato il suo miglior sorriso e l’ha rassicurata dicendole che sta benissimo. L’opinionista di Uomini e Donne ha spiegato poi che la sua storia con Vincenzo era finita da tempo ma non solo. Ha anche annunciato di non essere più single.

Tina Cipollari si è fidanzata e vuole presentare il suo fidanzato a Uomini e Donne

La Galgani ha detto di non credere alla parole di Tina, visto che non ci sono neppure foto che dimostrano quanto sta dicendo. “Io non è che se mi fidanzo vado in giro a mettere i manifesti. Ma mia storia era finita tempo fa e poi ha incontrato una persona che è il mio nuovo fidanzato” ha detto la Cipollari che poi ha fatto anche una richiesta a Maria. “Ti chiederei se ti fa piacere di poterlo presentare qui nello studio di Uomini e Donne” ha chiesto l’opinionista alla De Filippi che si è detta ben lieta di farlo. La Galgani invece è sicura che porterà un attore e non crede assolutamente alle parole della sia acerrima nemica.

Sarà vero oppure no? Non è dato saperlo. Al momento non sono state registrate altre puntate di Uomini e Donne dopo queste. Quelle trasmesse oggi sono le ultime registrate ma vedremo nei prossimi giorni che cosa succederà, di solito si registra nel week end. Tina porterà davvero il suo nuovo fidanzato a Uomini e Donne, è una persona popolare o famosa? Lo conosciamo? Non ci resta che aspettare.