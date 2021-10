Mara Venier su sua madre: “Non c’è giorno che non mi rimproveri”

Mara Venier parla spesso di sua madre da quando non c’è più, racconta poco di lei e del loro legame, il più delle volte esprime il suo rimpianto. L’ha fatto anche oggi a Domenica In mentre intervistava Walter Nudo. Il suo ospite come tanti altri vede poco sua madre, anche se non sono poi così lontani. Tante giustificazioni ma Mara Venier lo ferma e come fa con tutto dà il consiglio che lei avrebbe voluto anni fa. “Mia mamma non c’è più da qualche anno e non c’è giorno che non la pensi e non c’è giorno che io non mi rimproveri di avere dato così tanto tempo al lavoro, agli amori che adesso non ci sono più e averle sottratto qualcosa”. La Venier chiede scusa perché ancora una volta parla della sua vita, parla della sua vita privata ma ogni volta avverte la necessità di dirlo, di dare a tutti lo stesso consiglio.

Mara Venier: “Cosa sarei oggi per avere cinque minuti da passare con mia madre”

Il suggerimento arriva a Walter Nudo che ha appena raccontato dell’amore che prova per sua madre, che lei è il suo primo amore, come lo è per tutti i figli, in genere è così.

“Non sai cosa darei oggi per avere 5 minuti da passare con lei e quando le madri non cissono più si vive molto male” confessa la Venier che poi si ferma, emozionata come ogni volta.

Walter Nudo ha gli occhi lucidi ma più che pensare alla sua vita si sofferma sulle emozioni che in quel momento sta provando la conduttrice. Cerca di sollevarla: “Se posso dire una cosa io credo che la tua mamma sia felice di te, molto felice, e che non ti rimprovera nulla”. L’intervista prosegue, Walter Nudo si commuove parlando dei suoi figli, guardando i suoi figli.