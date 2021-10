Le Iene si riparte con Savino ed Elodie: tutti i servizi di oggi 5 ottobre 2021

Inizia una nuova stagione de Le Iene con la prima puntata in onda oggi, 5 ottobre 2021. Questa sera prima puntata con Nicola Savino, riconfermato, con una delle donne protagoniste dell’edizione 2021-2022 del programma. Oggi si parte con Elodie che, come si vede sui social, si cimenterà anche in un balletto con il conduttore ( non di certo per la gioia di Savino, vista la bravura di Elodie). Tornano quindi Le Iene e torna anche la Gialappa’s Band. Anche quest’anno tornano gli scherzi. Chi vedremo in questa prima puntata? Vittima dello scherzo di Nicolò De Devitiis sarà l’influencer Giulia De Lellis alle prese con la scoperta di un (finto) tradimento da parte del suo fidanzato, Carlo Beretta. L’intervista singola è al pianista, compositore, autore e produttore multiplatino Dario Faini, in arte Dardust, noto per aver firmato numerosi grandi successi italiani e per aver accompagnato musicalmente anche eventi di richiamo internazionale.

Tanti i servizi per la puntata de Le Iene che apre questa stagione, scopriamo ogni dettaglio con le anticipazioni per la puntata di oggi.

Le Iene anticipazioni prima puntata: il campione Zlatan Ibrahimović

Nella prima puntata de Le Iene in onda oggi, 5 ottobre 2021, vedremo l’incontro di Stefano Corti con il campione Zlatan Ibrahimović che domenica ha spento 40 candeline.

Le Iene 5 ottobre 2021: Roberta Rei vola in Brasile





Roberta Rei vola in Brasile per capire qualcosa di più sulla vicenda che ha colpito in questi giorni Dayane Mello, la modella brasiliana già protagonista in Italia del Grande Fratello Vip 2020. QUI TUTTI I DETTAGLI DELLA VICENDA





Filippo Roma e i benefici dei politici per i tamponi

il servizio di Filippo Roma si interroga su una questione: anche per i politici i tamponi non sono gratis? A seguito del nuovo decreto, chi sceglie di non vaccinarsi deve pagare di tasca propria il tampone per viaggi, ristoranti al chiuso, spettacoli, teatri, concerti, stadi, cerimonie e – a partire dal 15 ottobre – anche per lavorare. L’inviato chiederà ad alcuni protagonisti della scena politica attuale se i test da effettuare per accedere alle Camere siano compresi o meno nel pacchetto di benefit e privilegi a disposizione di deputati e senatori. Le risposte saranno contrastanti.

A Le Iene ancora il caso Carlo Gilardi





Nina Palmieri tornerà sulla vicenda di Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno, cittadina della provincia di Lecco, che da un anno ormai si trova in una RSA. apparentemente contro la sua volontà. L’inviata racconterà tutto quello che è capitato, dall’ottobre del 2020 ad oggi, con un focus sugli ultimi sviluppi giudiziari.



Ideatore de “Le Iene” e capo-progetto è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.