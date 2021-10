Mattino 5 speciale elezioni: Vecchi in solitaria, Federica Panicucci in panchina

Una giornata di riposo per Federica Panicucci che oggi è stata assente da Mattino 5. Il motivo? Mediaset ha deciso di dare spazio a Francesco Vecchi per una puntata totalmente incentrata totalmente sui risultati delle elezioni amministrative 2021. La puntata speciale è iniziata come sempre alle 8,45 per una mattina quindi all’insegna delle interviste e delle ultime notizie dai seggi ( in alcune città non ci sono ancora i risultati definitivi, come ad esempio a Roma, si sa che si andrà al ballottaggio ma le percentuali non sono ancora quelle definitive). Una scelta in linea con la nuova “Mediaset” che punta tanto all’informazione ma parecchio singolare se si pensa che ieri, le ultime notizie, quelle più interessanti sul voto, sono state date da Rete 4 e che su Canale 5 per tutto il pomeriggio e la serata, non ci sia stato spazio a informazioni sulla giornata elettorale. Ieri infatti Mediaset ha scelto di non toccare il classico palinsesto di Canale 5 e di dare invece le ultime notizie via Rete 4 che è diventata quindi la rete di informazione dell’azienda ( a differenza di quanto successo in Rai, con Rai 1 in prima linea quasi per tutto il pomeriggio, eccezioni fatta per la fascia pre serale con L’eredità in onda).

Speciale Mattino 5 senza Federica Panicucci

Visti i risultati portati a casa dalle altre reti, anche nella prima serata parecchio disastrosa per Rai 1 con uno speciale di Porta a Porta che non ha superato neppure il 10% di share, si può dire che Mediaset ha sicuramente fatto bene a non dare spazio alla politica, che interessa sempre meno il pubblico. Ed è per questo che è particolare la scelta invece, di informare con Mattino 5. E’ chiaro però che si può anche perdere il pubblico in un giorno della settimana e restare invece padroni delle fasce che più contano, come quelle pomeridiane che vedono Canale 5 leader negli ascolti da anni.

Discutibile la scelta di mettere in panchina Federica Panicucci che nel corso degli anni ha dimostrato di avere le carte in regola per gestire anche altri spazi. Lo avrebbe potuto fare anche in questo speciale con la sua professionalità.