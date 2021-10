La vita in diretta torna e batte Pomeriggio 5 che perde ancora

E’ durato solo un giorno il cambiamento. Pomeriggio 5 torna a parlare anche nella seconda parte di tematiche che nulla hanno a che fate con il mondo della tv ed ecco che gli ascolti iniziano a vacillare. Permetteteci di dire che in generale, il motivo di questi ascolti così bassi è legato anche al successo de La vita in diretta. Un giorno di assenza del programma di Rai 1 ha permesso a Barbara d’Urso di riconquistare la sua fascia ma con il ritorno di Matano, come si dice in questi casi, “non c’è trippa per gatti”. Nulla da fare per il programma di Canale che cerca di resistere ma non ce la fa: per La vita in diretta nel pomeriggio di ieri, 5 ottobre 2021, oltre 2 milioni di spettatori, per uno dei migliori risultati di Matano in questa prima parte di stagione autunnale.

La vita in diretta è imbattibile: ecco gli ascolti del 5 ottobre 2021

Ecco cosa di dicono i numeri, dei programmi ma anche dei loro traini.

Il Paradiso delle Signore nel pomeriggio del 5 ottobre è tornato nella sua classica collocazione e ha registrato un ascolto medio di 1.898.000 spettatori con il 17.6%. Dopo il TG1 Economia (1.449.000 – 14.1%). Il programma di Alberto Matano recupera subito 3 punto di share con la Vita in Diretta che fa 1.741.000 spettatori (17.1%), nella presentazione di 19 minuti, e 2.028.000 spettatori (18.2%). 4 punti in più rispetto al Tg che a nostro avviso, fa persino scendere gli ascolti ( e su quanto sia necessario in quella fascia oraria, abbiamo sempre tanti dubbi).

Passiamo a Canale 5.

Love is in the Air porta a casa un ascolto medio di 1.660.000 spettatori pari al 16.2% di share. La d’Urso quindi parte con due punti di share in più di traino rispetto a Matano. Pomeriggio Cinque ne perde però subito strada facendo 3, e fa 1.371.000 spettatori con il 13%, nella presentazione di 11 minuti, e 1.583.000 spettatori con il 14% nella seconda parte (Saluti: 1.446.000 – 11.6%).