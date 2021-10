Purchè finisca bene: Digitare il codice segreto: la trama

Rai 1 schiera uno dei primi film del ciclo Purchè finisca bene in questo ottobre 2021. Il martedì sera orfano di Morgane-Detective Geniale, ritrova i film che hanno sempre fatto bene in termini di ascolti. E visto che la serie francese viaggiava con una media di 4 milioni di spettatori, ci si aspetta un risultato in linea ( e considerato che su Canale 5 andrà in onda per la millesima volta una replica di Titanic, non dovrebbe essere una missione così difficile). Il primo film scelto è Digitare il codice segreto che vedrà protagonista Neri Marcorè.

La storia è quella del Dr. Alberico Ferretti che è un uomo di successo, che potrebbe permettersi di fare la bella vita ma che ha un grande problema con il denaro: è un gran tirchio. Questo però il pubblico che tanto lo apprezza non lo sa per cui il dottore deve fare molta molta attenzione. Sulla sua strada incontra una donna che potrebbe rivoluzionare la sua vita…

PURCHÉ FINISCA BENE – DIGITARE IL CODICE SEGRETO



Scritto da Diego De Silva, Vanessa Picciarelli

Con Neri Marcorè, Valeria Bilello, Gabriele Cirilli, Paola Minaccioni

Regia di Fabrizio Costa- Prodotto da Agostino Saccà per Pepito Produzioni in collaborazione con Rai Fiction

Tv movie – Commedia



La menzogna del Dr. Alberico Ferretti ha le ore contate. Lui, psicanalista di successo e autore di un bestseller che professa di curare le patologie con la gentilezza e la generosità, non è nient’altro che un avaro senza speranza. E adesso che il successo lo ha reso un vip, qualsiasi mossa falsa in pubblico potrebbe svelare la sua bugia e rovinarlo a vita. Specialmente dopo che ha salvato una donna, Sueli Tempesta, dal suicidio. Un grande evento ripreso in diretta tv.

Tuttavia, tra una sauna e una cena a sbafo, Alberico incontra Beatrice, con una separazione in atto da Nanni, ludopatico recidivo, un figlio da crescere, Andrea, e un ristorante a Km0 da portare avanti. «Cretino, ti sei innamorato»: la doccia fredda gliela serve Guido, suo ex-paziente divenuto suo ufficio stampa per ripagare il debito contratto con le sue passate sedute d’analisi. Guido non ha dubbi: questa relazione manderebbe all’aria tutto quello che Alberico ha costruito fin qui. Il dottore allora elabora un piano: rintraccia Nanni e, forzandosi contro ogni suo impulso sentimentale, decide di aiutarlo a riconquistare la moglie. Fa ovviamente il doppio gioco, spingendo Beatrice nelle braccia dell’altro. Certo è che questo piano autodistruttivo non lo fa stare poi così bene.