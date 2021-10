Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Alessia e Michele a Scene da un matrimonio

Anna Tatangelo torna oggi su Canale 5 dopo l’ottimo esordio della passata settimana. La scelta di Mediaset di collocare il programma al sabato pomeriggio, almeno settimana scorsa ha ripagato con ottimi ascolti per Scene da un matrimonio che ha ottenuto il risultato atteso. Solo effetto curiosità oppure il programma, criticatissimo sui social, è invece piaciuto al pubblico che non fa parte della “bolla social” formata da persone sempre molto criticone? Lo scopriremo solo domani, con i dati di ascolto di questo pomeriggio. Ma intanto pensiamo alla puntata di Scene da un matrimonio di oggi, 9 ottobre 2021. In questa seconda puntata del programma di Canale 5, guarderemo il matrimonio di Alessia e Michele, da Sarno in provincia di Salerno.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo.

Scene da un matrimonio: il matrimonio di Alessia e Michele





Alessia, figlia di genitori campani emigrati in Germania, all’età di quattro anni perde il padre in un tragico incidente. Michele, anche lui allora solo un bambino, viene a sapere di questa tragedia perché vive nello stesso paese della sua famiglia. Michele, senza conoscere Alessia, per anni sogna una bambina che ha perso il papà. Quando il destino li farà incontrare lui – ormai ventenne – capirà che quella bambina è quella che sognava e se ne innamorerà. Non solo: si trasferirà in Germania per restarle accanto, lavorando nel ristorante della futura suocera. Per sposarsi Alessia e Michele hanno scelto però l’Italia e oggi la loro favola d’amore si compie con la cerimonia celebrata nel Duomo di Sarno e con un bellissimo ricevimento a Bacoli, davanti al mare del Golfo di Pozzuoli. Qui sognano di poter un giorno tornare a vivere per sempre.