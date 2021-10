Tornano gli abbracci anche a Domenica IN: si festeggia il compleanno di Maykel Fonts

Puntata più che speciale quella di Domenica IN in onda il 10 ottobre 2021. Per Mara Venier una puntata breve visto che poi nel pomeriggio di Rai 1 ci sarà spazio per la nazionale italiana. Ma non manca l’allegria in questa puntata unica in compagnia di Milly Carlucci e di tutto il cast di Ballando con le stelle. Finalmente anche nei programmi Rai del pomeriggio tornano tanto ospiti tutti insieme, le esibizioni e i momenti pieni di allegria e di energia. Tornano soprattutto anche gli abbracci che per due anni non abbiamo visto. Per la gioia di Mara Venier ma anche per la nostra, perchè gli abbracci ci sono mancati e ci fanno sperare che tutto sta per finire e che presto quello che abbiamo vissuto, un incubo lunghissimo, possa svanire. In questa puntata speciale di Domenica In gli abbracci sono anche per Maykel Fonts che festeggia il suo compleanno. Per il maestro di Ballando con le stelle che in questa edizione sarà al fianco di Mietta ( dopo aver ballando con Alessandra Mussolini), c’è anche una torta in studio.

Lo scorso anno il percorso a Ballando di Maykel non è stato facile, ha anche avuto il covid e ha dovuto lasciare il suo posto a Samuel Peron ( che era intanto guarito dal coronavirus). La Mussolini quindi è arrivata in finale con un compagno nuovo ma ha dimostrato di aver studiato molto bene grazie a Maykel che è in forma strepitosa.

A Domenica IN si festeggia il compleanno di Maykel Fonts

C’è spazio anche per una torta, per un momento di allegria e per gli auguri di Alessandra Mussolini al suo ex maestro. L’ex concorrente di Ballando ci sarà anche in questa edizione ma con un ruolo inedito: sarà una sorta di giudice. Anche lei è felicissima per il compleanno di Maykel che compie 45 anni e sorprende tutti. Mara Venier stenta a credere che siano davvero 45 le candeline sulla torta…E invece è proprio così.