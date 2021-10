Isabella Ricci cacciata da Uomini e Donne? Illazioni o verità?

Nelle ultime ore sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e dopo le anticipazioni circolate sui social, sono arrivate anche delle indiscrezioni sulle sorti di Isabella Ricci. La dama, che in queste prime settimane è stata protagonista della parte del programma dedicata al trono over, non sarebbe stata avvistata nelle ultime registrazioni. Potrebbe essere un caso o forse no. Sui social da ore si parla di un possibile allontanamento di Isabella dal programma. Ma che motivo avrebbe avuto l’imprenditrice per dire addio a Uomini e Donne? Non le sono piaciute le battute fatte nelle ultime registrazioni da Gianni Sperti e Gemma Galgani? Non è dato saperlo ma in realtà, la voce che corre sui social, è che Isabella non sia stata riconvocata dalla redazione di Uomini e Donne. Sarà vero? Come ben saprete, di voci sul programma di Canale 5 ne circolano davvero tantissime. Isabella non ha ancora detto la sua via social, l’ultima foto postata la vede proprio a Roma, in Piazza San Pietro, nel suo profilo instagram. A giudicare dall’abbigliamento però si tratta di una foto che era stata scattata tempo prima, e non in questo fine settimana. Isabella quindi ha detto o non ha detto addio a Uomini e Donne? E’ stata una sua scelta oppure no?

Noi pensavamo persino che la dama potesse prendere il posto di Gemma Galgani nel cuore del pubblico di Canale 5 ma a quanto pare, l’epilogo è stato ben diverso…

Uomini e Donne anticipazioni: che fine ha fatto Isabella?

Le puntate senza Isabella andranno in onda nei prossimi giorni ( vi ricordiamo tra l’altro che oggi 11 ottobre 2021 al posto di Uomini e Donne ci sarò Amici 21, eccezionalmente al lunedì). E lì inizieremo forse a chiederci che fine abbia fatto la dama. Potrebbe anche aver avuto degli impegni lavorativi che non le hanno permesso di arrivare negli studi di Uomini e Donne o semplicemente l’influenza. Non lo sappiamo ma ci sono diversi ex protagonisti del programma che lanciano ipotesi, soprattutto quella che vedrebbe la dama “non confermata” nel parterre da parte della redazione. Sarà così?

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento! Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".