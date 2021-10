Milly Carlucci vorrebbe Barbara d’Urso a Ballando con le stelle 2021: sarebbe un colpaccio

Perchè Barbara d’Urso sarebbe una ballerina per una notte perfetta per Ballando con stelle 2021? I motivi sono davvero tanti. Innanzi tutto la conduttrice di Canale 5 è una ballerina mancata. Tutti i giorni si allena alla sbarra e ama moltissimo il ballo. Passa le sue serate nelle balere milanesi e si diletta tantissimo con i balli che vediamo in pista nel programma di Milly Carlucci. Ama moltissimo la danza e non ha mai nascosto neppure la sua passione per Ballando con le stelle. E’ sempre stata molto attenta ( anche per altri motivi) al successo del programma di Rai 1 e ha dato molto spazio a tutti i concorrenti dello show di Milly, anche nei suoi programmi. La stima tra le due conduttrici, non ci sembra essere mai mancata. Ed è la stessa Carlucci tra l’altro, a commentare in conferenza stampa oggi, la possibilità di vedere Barbara sulla pista di Ballando: l’invito c’è stato ma ci sono questioni più complicate, esclusive e contratti, che rendono tutto più difficile.

In ogni caso non è la prima volta che un professionista di Mediaset sbarca in quel di Rai 1. La De Filippi ha persino condotto un Festival di Sanremo. E visto quello che è stato il “trattamento” riservato alla d’Urso in questi mesi da Mediaset, la possibilità di diversi a Ballando con le stelle, potrebbe essere più che dovuta. Poi ci sono altre questioni…

Milly e Barbara hanno una “nemica in comune”

La De Filippi e Milly Carlucci lo negano ormai da anni ma è chiaro che ci sia una sana competizione tra loro, che si sfidano spesso al sabato sera. La d’Urso invece, non ha mai parlato apertamente di quello che è successo negli ultimi tre anni tra lei e Maira de Filippi. La conduttrice è passata da essere ospite fissa di C’è posta per te ad avere un veto nel citare qualsiasi programma della Fascino. Una guerra in casa che nessuno ci ha voluto mai spiegare ma che potrebbe farsi ancora più intricata se Barbara dovesse andare al sabato sera su Rai 1, per scontrarsi contro il Tu si que vales di Maria.

Il faccia a faccia con Selvaggia Lucarelli

E per noi che amiamo anche il trash, il primo incontro ravvicinato tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso, varrebbe tutta l’edizione di Ballando con le stelle. Potrebbe esserci un armistizio? Ci potrebbero essere delle clausole come quelle che Arisa ha imposto a Milly? Barbara non è una ex di Selvaggia ma le due hanno diversi conti in sospeso e vederle a pochi centimetri di distanza, sarebbe davvero da curva nera al 99 % di share. Quindi lanciamo un appello: Milly regalaci questo sogno!

