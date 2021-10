Ballando con le stelle 2021 al via: sabato tutti in pista

Ho voglia di ballare con te…Ballando con le stelle io te…E’ arrivato il momento di tornare a sentire l’amata canzoncina che accompagna ormai da un decennio il programma di Rai 1. E’ tempo di scendere in pista: è tempo di Ballare con le stelle. E che stelle per l’edizione 2021 del programma. Milly Carlucci, nonostante un budget ridimensionato dalla Rai per il sabato sera della rete, ha messo insieme un cast che sulla carta promette scintille. Cosa succederà lo scopriremo solo iniziando a seguire questa sedicesima edizione a partire da domani, sabato 16 ottobre, con la prima puntata dello show di Rai 1. Tantissimi i vip attesi: da Al Bano che dopo anni di corteggiamento ha detto si a Milly Carlucci passando per Morgan e Valeria Fabrizi. Vere stelle, quelle che il pubblico sa riconoscere senza dover cercare su Wikipedia le storie!

La prima puntata di Ballando con le stelle 2021 andrà in onda domani, ore 20.35. Si gioca anche in questa edizione in anticipo ed è una mossa che sicuramente premia, di fronte a una prima serata che ormai non parte mai prima delle 21,30. Qualche anno fa Rai 1 ci aveva provato, tornando alla classica partenza delle 21,20 ma il sogno è durato pochissimo! Non perdiamoci però in chiacchiere e passiamo alle anticipazioni di questa prima puntata di Ballando con le stelle 2021. Tredici Vip, guidati dai maestri storici del programma e da alcune new entry, vere star internazionali della danza, tredici personaggi dotati di una spiccata personalità, pronti a mettersi in gioco per regalare al pubblico uno spettacolo da non perdere. Ognuno di loro porterà sulla pista qualcosa di nuovo, non solo potenzialità e tecnica nel ballo, ma anche aspetti della personalità che mai prima d’ora aveva mostrato in pubblico.

Ballando con le stelle 2021: le coppie della sedicesima edizione

Ogni coppia porterà in scena il suo personale viaggio, che li condurrà puntata dopo puntata alla finalissima di questa 16° edizione. Queste le coppie in pista: Andrea Iannone – Lucrezia Lando; Al Bano – Oxana Lebedew; Arisa – Vito Coppo-la; Alvise Rigo – Tove Villfor; Bianca Gascoigne – Simone Di Pasquale; Fabio Galante – Giada Lini; Federico Lauri – Anastasia Kuzmina; Memo Remigi – Maria Ermachkova; Mietta – Maykel Fonts; Morgan – Alessandra Tripoli; Sabrina Salerno – Samuel Peron; Valeria Fabrizi – Giordano Filippo; Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira. Ognuna di queste coppie al termine della puntata potrebbe essere eliminata, ma, tutte a distanza di qualche settimana, avranno la possibilità di rientrare in gara a condizione, però, di continuare a studiare con impegno e costanza.

Molte saranno le prove che le tredici coppie in gara affronteranno ogni sabato sera: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il loro grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della giuria di esperti e di quella popolare. Tutti i momenti musicali di ogni singola puntata saranno affidati a Paolo Belli e alla sua Big Band, che accompagneranno, dal vivo, l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani ar-rangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara. Sarà attivo il sito www.ballandoconlestelle.rai.it dove sarà possibile trovare informazioni sui vip, sui maestri di ballo, sulla giuria e sulle singole puntate della trasmissione.

Ballando con le stelle 2021: ballerino per una notte Pippo Baudo



Nello spazio dedicato al “Ballerino per una notte”, Milly Carlucci per la prima puntata di questa edizione ospiterà una vera istituzione della televisione italiana: Pippo Baudo. Il presentatore per eccellenza, il cui stile inconfondibile è entrato nell’immaginario collettivo di intere generazioni. Tra l’altro appena insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, Baudo imparerà in poche ore una coreografia realizzata ad hoc, da eseguire durante la diretta del programma. La sua esibizione verrà valutata dalla giuria presente in studio ed il punteggio ottenuto servirà a migliorare la classifica di una delle coppie in gara. Insomma se Signorini ha la Ricciarelli, Milly ha Baudo…

Ballando con le stelle 2021: la giuria

Dopo le tante polemiche sulla giuria, Milly ha scelto di andare per la sua strada, confermando l’intero pacchetto. Vedremo quindi Roberta Bruzzone, la nota criminologa che di settimana in settimana svelerà qualche curiosità sulle istrioniche personalità dei nuovi concorrenti. Al suo fianco in ogni puntata ci sarà Alberto Matano, conduttore di La Vita in Diretta. Novità di questa edizione l’arrivo a bordo pista, in una veste per lei inusuale, di Alessandra Mussolini. Elemento irrinunciabile del dance show di Rai1 la giuria più temuta della televisione italiana, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e capitanata dalla irriducibile Carolyn Smith. Al loro giudizio farà da contraltare anche quest’anno una “giurata del popolo”, Rossella Erra, che avrà la possibilità di contestare le votazioni e in una fase della gara di smentirle premiando qualcuno dei concorrenti “penalizzati”. Il giudizio finale su eliminazioni e promozioni spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le coppie preferite direttamente sui social network: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.



Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".