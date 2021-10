Quarto Grado i casi di oggi 15 ottobre 2021: le ultime su Dora

Una nuova puntata di Quarto Grado andrà in onda oggi, 15 ottobre 2021. E purtroppo anche questa settimana i casi di cronaca di cui occuparsi sono tanti. Tutta Italia è rimasta sconvolta dalla morte di Dora, la ragazza di 30 anni precipitata dal balcone della casa del suo fidanzato. Un vero mistero: i parenti non credono a un gesto estremo, il fidanzato invece dice che Dora voleva buttarsi giù e che lui ha tentato di salvarla senza farcela. Che cosa è successo davvero a Dora? Anche di questo caso si parlerà nella puntata di Quarto Grado in onda oggi su Rete 4, come sempre con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero padroni di casa del programma.

Quarto Grado i casi di oggi 15 ottobre 2021: le ultime notizie su Dora

Il programma a cura di Siria Magri torna sulla sconcertante vicenda di Dora Lagreca, la trentenne di Potenza precipitata dal balcone di casa con cui viveva con il compagno Antonio Capasso, la notte l’8 e il 9 ottobre scorso.

L’uomo, indagato per istigazione al suicidio, ha raccontato ai carabinieri di aver cercato di fermare la fidanzata ma di non esserci riuscito. L’ipotesi degli investigatori non convince però la famiglia della giovane, che esclude che la ragazza possa essersi tolta la vita. Nelle ultime ore sono stati fatti tutti i rilievi del caso da parte del Ris che a breve dovrebbe comunicare quella che potrebbe essere la reale dinamica dell’accaduto.

Quarto Grado i casi di oggi: la morte di Graziella Bartolotta





Al centro del programma anche la morte di Graziella Bartolotta, la 68enne trovata senza vita nel suo appartamento di Ardea, lo scorso 28 settembre. Con l’accusa di omicidio è stato arrestato uno dei due figli, Fabrizio Rocchi.

L’uomo dal carcere nega con forza qualsiasi coinvolgimento e si dichiara innocente ma il giallo e i dubbi degli inquirenti restano: quel era il rapporto tra Fabrizio e la madre? Quale potrebbe essere stato il movente? Il fratello di Fabrizio settimana scorsa è stato ospite del programma di Rete 4 e si è detto sicuro dell’innocenza di suo fratello. Secondo alcune fonti giornalistiche, in questa storia ci sarebbe anche un secondo indagato.

L’appuntamento con la puntata di Quarto Grado è per questa sera come sempre alle 21,30 circa su Rete 4 in diretta.

