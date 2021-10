Verissimo 16 e 17 ottobre 2021: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Questa settimana Silvia Toffanin torna con un doppio appuntamento con Verissimo! Si andrà in onda sia il 16 ottobre 2021 che il 17 ottobre. E come sempre vi riveliamo chi si accomoderò nello studio di Canale 5 per delle interviste molto forti al fianco della conduttrice. La stagione per Verissimo è iniziata davvero molto bene con ottimi ascolti e risultati eccellenti. Il programma di Canale 5 cerca di raccontare storie sempre diverse e lo fa anche grazie a nomi di ospiti che non sono mai scontati. Cosa rara visto quello che succede in altri programmi televisivi dove i volti sono sempre identici. E anche questo fine settimana quindi, sarà all’insegna delle storie e delle emozioni. Scopriamo i nomi degli ospiti di Verissimo.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 16 ottobre 2021

Sabato saranno ospiti di Silvia Toffanin: Manuela Arcuri che parlerà della sua vita da mamma lontana dal mondo dello spettacolo ma non solo: e poi spazio a Gianluca Grignani in un ritratto intenso e inedito. E’ da diverso tempo che il cantante non regala una bella intervista televisiva. Si continua poi a parlare di sport, dopo i grandissimi successi delle nostre atlete e dei nostri atleti alle Olimpiadi di Tokyo. Questa settimana a Verissimo ci sarà la ginnasta Vanessa Ferrari, medaglia d’argento a Tokyo 2020. E ancora, in studio per la prima volta Lunetta Savino; spazio anche al Grande Fratello VIP questa settimana. I primi due eliminati, Tommaso Eletti e Andrea Casalino non hanno avuto spazio nel programma di Canale 5 dove invece si racconterà l’ultimo eliminato; sabato ascolteremo infatti la straordinaria storia di Samy Youssef, ultimo eliminato dalla casa del “Grande Fratello Vip” ( prima della puntata di oggi, che vedrà una nuova eliminazione); e per finire un altro colpaccio di Silvia Toffanin riuscito solo ad Alessandro Cattelan prima di lei: nello studio di Verissimo ci saranno Benjamin Mascolo con la fidanzata Bella Thorne.

Verissimo anticipazioni: gli ospiti del 17 ottobre 2021

Domenica saranno protagonisti del talk show: Lino Banfi che ripercorrerà tra aneddoti ed emozionanti sorprese la sua vita costellata di successi. E poi, spazio a una grande attrice Stefania Sandrelli, a uno dei protagonisti della musica italiana Dodi Battaglia, che sta attraversando un momento particolarmente doloroso e Anna Tatangelo neo conduttrice su Canale5 di “Scene da un matrimonio” .

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".