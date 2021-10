Ascolti tv Ballando con le stelle 2021 vs Tu si que vales, la prima sfida: chi vince?

E’ tempo di grandi sfide al sabato sera, di quelle che ci accompagneranno per tutto l’inverno. Da qui a dicembre infatti, sarà scontro tra Tu si que vales e Ballando con le stelle 2021. I due programmi si affrontano da anni ormai e sarà molto interessanti con i dati auditel relativi agli ascolti tv di sabato 16 ottobre 2021, capire come è andata a finire questa sfida. Su Canale 5 una conferma: Tu si que vales va in onda già da un mese e settimana scorsa ha convinto oltre 5 milioni di spettatori. Il programma di Maria de Filippi aveva barcollato solo contro lo show di Amadeus dall’Arena di Verona, pur vincendo comunque. Per il resto era stato una garanzia per Canale 5 che si è aggiudicato il sabato sera sempre nell’ultimo mese, grazie ai grandissimi ascolti di Tu si que vales. Ballando con le stelle torna in onda alla sua edizione numero 16 con un cast pazzesco ma un grandissimo problema al debutto: la durata. Lo diciamo sempre per i programmi di Canale 5 e lo ribadiamo anche in questo caso: non si può arrivare a una diretta di oltre 4 ore e mezzo. Non siamo a Sanremo. Non si può partire alle 20.35 e finire quasi all’una e parecchio insostenibile. E va bene avere un cast che non si riesce bene e gestire ( pensiamo ad Al Bano che ha preso il microfono in mano e ha iniziato a cantare) ma ci sono molte cose che si possono evitare, come ad esempio le incursioni totalmente inutili della signora Rossella. Altra cosa: le clip. Sono troppo lunghe. Se non ci sono cose da dire, più sintesi non sarebbe male.

Per il resto il programma è forte, con un cast fortissimo e se anche non dovesse vincere la prima serata del sabato, potrebbe comunque fare una ottima media.

Gli ascolti del 16 ottobre 2021: i dati auditel del sabato sera

Non ci resta quindi che aspettare le dieci per avere tutti i dati di ascolto di questa prima interessantissima sfida del sabato sera per capire se Milly Carlucci avrà compiuto la sua missione o meno!

Gli ascolti di Ballando con le stelle 2021 alla prima puntata: i dati

Per la prima puntata di Ballando con le stelle 2021 boom con 3.991.000 spettatori 23.9% ( Ballando tutti in pista 4.165.000 d il 19,6%).

Gli ascolti di Tu si que vales il 16 ottobre 2021

Per la puntata di Tu si que vales di ieri, si registra il 23.9% share con 4.225.000 spettatori. Un vero e proprio testa a testa tra i due programmi. Dire che ci sia stato un vincitore è complicato, visti i numeri ma avendo pareggiato praticamente per share, la vittoria va a Canale 5 che ha portato a casa circa 200 mila spettatori in più. Ottimo risultato per tutte e due le reti in ogni caso.

