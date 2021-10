Ascolti 17 ottobre 2021, Cuori vs Scherzi a parte che chiude: chi vince?

Torna la nostra analisi dedicata agli ascolti tv: chi ha vinto nella serata del 17 ottobre 2021?

E’ tempo di nuove sfide alla domenica sera e bisogna ammettere che Scherzi a parte, ha davvero affrontato di tutto. Dalle serate sottotono di Rai 1 a quello che doveva essere il grande show della rete, Da Grande, battendo senza difficoltà Cattelan. E poi anche la Nations League. Insomma per Enrico Papi un mese di sfide molto interessante che si è chiuso con la serata di ieri, 17 ottobre 2021 con un altro faccia a faccia a distanza. Per la serata di ieri Scherzi a parte ha chiuso contro una nuova fiction di Rai 1, alla prima puntata ieri ( dopo aver sfidato anche i Bastardi di Pizzofalcone perdendo). Non sappiamo quale potrebbe essere il dato di ascolto della nuova serie Cuori ma possiamo fare un bilancio di questa nuova edizione di Scherzi a parte.

Mediaset ha scelto di togliere Live Non è la d’Urso dalla domenica sera e di piazzarci un programma diverso adatto a un altro tipo di pubblico. Dopo il boom di ascolti della prima puntata, l’interesse del pubblico è andato scemando ( siamo di fronte a un programma parecchio obsoleto con scherzi a volte davvero inguardabili). Ma l’obiettivo di Canale 5 era quello di raggiungere certi numeri, ed è stato raggiunto. Salviamo sicuramente Enrico Papi che ha dimostrato di essere un grande professionista, per l’ennesima volta, che forse meriterebbe qualcosa di nuovo su una rete importante come Canale 5. Visti i numeri di Star in the star, meglio però almeno per ora, l’usato che convince che il nuovo che fa un flop clamoroso!

Su Rai 1 ieri ha debuttato una nuova fiction, Cuori. Si tratta di una serie che si lascia guardare, senza grandi pretese e forse indirizzata anche a un certo tipo di pubblico. Un cast di primo livello per una serie che ricorda per certi versi anche Il Paradiso delle signore tra intrighi, bugie, amori e tradimenti. Si poteva fare di più? Quasi sicuramente ma qualcosa che dice che il pubblico di Rai 1, apprezzerà.

Ascolti prima serata 17 ottobre 2021: ecco i dati di ieri

Non ci resta quindi che aspettare le 10 per avere a disposizione tutti i dati di ascolto della prima serata della domenica con la nuova sfida tra la fiction di Rai 1 Cuori e l’ultima puntata di Scherzi a parte che per il momento si ferma qui.

Cuori ascolti prima puntata: i dati auditel del 17 ottobre 2021

19,4% di share e 4.123.000 telespettatori per la prima puntata di Cuori la nuova fiction diretta da Riccardo Donna.

Scherzi a parte ultima puntata: i dati del 17 ottobre 2021

14,6% e 2.664.000 telespettatori per l’ultima puntata di Scherzi a parte che cala ancora rispetto alla settimana scorsa ma è in piena media per la prima serata di Canale 5 con oltre 2,5 milioni di spettatori.

Terzo posto sul podio per Fabio Fazio. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori (10.1%) e 1.455.000 spettatori (7.6%), nel segmento Che Tempo Che Fa – Il Tavolo in onda dalle 22.14 alle 23.38.

Vediamo le altre reti

NCIS Los Angeles in prima tv assoluta 1.049.000 spettatori (4.4%). A seguire NCIS News Orleans ha raccolto 922.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film in prima visione Skyscraper fa 1.001.000 spettatori con il 4.6% di share. Su Rete4 Controcorrente è stato visto da 691.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Atlantide fa 421.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 in prima visione free Masterchef Italia 10 è stato seguito da 489.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Rocky segna 262.000 spettatori (1.3%).

