Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani e Costabile, ennesimo stop

Sembravano essere la coppia perfetta, come vedremo anche nelle prossime puntate di Uomini e Donne ma a quanto pare, tra Gemma Galgani e Costabile, le cose non stanno andando nel migliore dei modi. Questo fine settimana sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne e dal web arrivano diverse anticipazioni che rivelano quello che è accaduto nello studio di Canale 5. In particolare, per quello che riguarda Gemma e Costabile, possiamo dirvi che le cose non stanno andando bene. Il motivo? Per l’ennesima volta l’atteggiamento di Gemma. Ma che cosa è successo tra i due e che cosa non ha funzionato nel modo giusto? Gemma, in studio, ha sottolineato che il suo cavaliere non è presente come vorrebbe: non ci sono i messaggi della buona notte, i messaggi del buongiorno e queste per lei sono tutte mancanze di attenzioni che almeno all’inizio di una storia devono esserci. Gemma crede quindi che il cavaliere non sia realmente interessato a lei. Costabile però ha tutta un’altra versione dei fatti.

Uomini e Donne news e anticipazioni: la versione di Costabile

Costabile non vuole essere dipinto come un uomo che non è interessato alla donna che sta corteggiando anche perchè lui ci tiene a Gemma. E lo può dimostrare. Spiega infatti che se è anche vero che non si fa sentire con i messaggi, ha fatto delle cose ben più concrete. Ha invitato Gemma ad andare a Sharm insieme a lui; le ha anche proposto di fare un week end in Puglia e le ha persino chiesto di fare un piccolo viaggio altrove, qualora le potesse fare piacere. Tutte cose che a Gemma a quanto pare, non andavano, visto che non ha accettato le idee suggerite dall’uomo. Per questo Costabile decide di dare ragione a Tina Cipollari, che da tempo dice che Gemma non sta cercando l’amore. Sottolinea che una persona ci prova a conoscere quella che ha di fronte, anche fuori dallo studio di Canale 5 ma se non lo fa è perchè ci sono altri motivi. E secondo Costabile, i motivi per Gemma sarebbero solo legati alla sua permanenza nel programma. Non è pronta per lasciare Uomini e Donne e questo significa che non è lì per trovare un uomo ma solo per passare del tempo in tv.

I due discutono e alla fine Costabile decide di mettere fine a questa conoscenza che si interrompe così tra l’ira funesta di Gemma Galgani e le litigate con Tina che si ritrova a dare ragione al cavaliere.

