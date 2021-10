Fabio Camilli, il figlio segreto di Domenico Modugno: 18 anni per la verità

Fabio Camilli è il figlio segreto di Domenico Modugno, ospite a Verissimo non è sconosciuto nel mondo dello spettacolo, è un attore ed ha appena scritto un libro in cui racconta tutto. Fino all’età di 25 anni ha pensato di essere il figlio di Romano Camilli, l’uomo sposato da sua madre. Con lui non aveva un buon rapporto, forse sapeva e per questo era sempre contro di lui e a volte anche violento. Sembra che tutti sapessero che lui era il figlio di Domenico Modugno, tutti tranne Fabio. Chissà se per uno scherzo del destino o per un’amicizia pilotata Fabio era amico di Marcello, figlio di Domenico Modugno. Quando chiese spiegazioni a sua madre lei gli raccontò che era stata molto innamorata del cantante, che avevano avuto una storia ma che non era in grado di dire con certezza che era il figlio di Modugno, perché era sposata, aveva due uomini. E’ stato il test del Dna che ha chiarito tutto: Fabio Camilli è davvero il figlio del grande Domenico.

A Verissimo il figlio segreto di Domenico Modugno

Non ha mai conosciuto il suo vero padre, solo una volta in una situazione molto particolare ha sentito la sua voce al telefono. Era Capodanno ed era a casa Modugno, era amico di Marcello, c’erano tantissime persone, sentì squillare il telefono e rispose, dall’altra parte c’era lui che magari era al piano di sopra e cercava uno dei suoi figli, rimase muto.

Quando ha saputo che era il vero figlio di Modugno la famiglia del cantante si è tranquillizzata, Marcello e Fabio erano ancora più legati ma poi saltò fuori la notizia e da lì tutto è cambiato. Non c’è stato più rapporto con i suoi fratelli che hanno fatto un muro iniziando a dire che era tutto falso. Ci ha messo 18 anni perché gli venisse riconosciuto che è il figlio di Domenico Modugno, il suo vero rammarico è che ha due padri ma in realtà non ne ha avuto nemmeno uno.

