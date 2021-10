Italia si torna oggi con una puntata speciale on the road: le anticipazioni

Il sabato di Rai 1 pian piano si riaccende e di inizia oggi con una puntata speciale di Italia Si, il programma del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni. Se Mediaset ha iniziato già a settembre la classica programmazione autunnale del sabato, la Rai prende le misure. E su Rai 1 vedremo solo dalla prossima settimana le novità per il sabato pomeriggio. Ma si parte oggi, 23 ottobre 2021, in attesa della nuova stagione che prenderà il via la prossima settimana, con Italia si. Questo pomeriggio vedremo un programma diverso, una sorta di “on the road” in viaggio per le strade d’Italia, con Marco Liorni che ha incontrato i protagonisti di tante storie, con lo scopo di cogliere il sentimento del Paese, per capire quali consapevolezze, conoscenze, stati d’animo si siano all’avvio di una stagione cruciale per la ripresa. Qual è il clima che si respira per le strade in un momento così importante?

Italia si puntata speciale oggi 23 ottobre 2021: le anticipazioni



Intervistando persone normali e personaggi noti, fermandosi con protagonisti di storie-simbolo e in qualche caso mettendo a confronto persone appartenenti a diverse generazioni, Liorni ha cercato la risposta ad alcune delle domande più impellenti: riparte lo spettacolo, riparte la voglia di progettare forse con più determinazione, ma tutto è come prima? C’è la spinta a cambiare davvero comportamenti fondamentali? Sono chiari i rischi legati ai cambiamenti climatici? E che cosa ciascuno di noi può fare o sarà costretto a fare? Abbiamo più o meno fiducia nel prossimo? E dei diritti civili da discutere o da difendere? E poi, la casa, il cibo, la salute: è cambiato il nostro atteggiamento? C’è più voglia di animo leggero, di divertirsi?

I cittadini sanno – almeno nei punti fondamentali – che cosa prevede il Recovery Plan? Sanno del Grande Reset? Conoscono la posta in gioco, le grandi potenzialità e i rischi insiti in un piano che sembra trovare concordi numerosi leader mondiali?

In attesa di riaccendere lo speakers’ corner, il podio di Rai 1 dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti, “ItaliaSì!” si è immersa direttamente nella realtà, fuori dallo studio 1 di via Teulada, da dove il 30 ottobre ripartiranno le dirette del sabato pomeriggio.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".