Scene da un matrimonio: oggi le nozze di Simone e Martina

Continua il racconto della nostra Italia più romantica con una nuova puntata di Scene da un matrimonio che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5. Un altro sabato all’insegna delle nozze, questo pomeriggio Anna Tatangelo ci racconta il matrimonio di Simone e Martina. Scopriamo quindi qualche dettaglio in più su questa nuova puntata di Scene da un matrimonio che ci aspetta come sempre alle 14,10 circa dopo una nuova puntata di Beautiful su Canale 5. In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo.

Simone e Martina si sono incontrati su una spiaggia a Montesilvano, in Abruzzo, 7 anni fa. I due ragazzi decidono, dopo poco tempo, di andare a convivere a casa di Martina e devono subito affrontare una serie di difficoltà che li mettono a dura prova. La casa dove vivono i due ragazzi, infatti, appartiene ai genitori di Martina e si trova proprio sopra alla casa dei suoi genitori….Come continua questa storia? Scopriamolo insieme.

Scene da un matrimonio: le nozze di Martina e Simone

La convivenza non viene vista di buon occhio dalla famiglia di Martina che spinge per un matrimonio tradizionale. Ma la coppia resiste alle pressioni e diventa sempre più salda. Presto, però, affiora un secondo grande ostacolo: la gelosia di Martina chiaramente ammessa che esploderà con tutta la sua forza quando Simone decide di lavorare in un’altra città. Simone, infatti, ha abbandonato il calcio ma non il suo desiderio di realizzarsi, anche a costo di far soffrire le persone che più ama. La lontananza obbligata e l’esasperazione di Martina portano i due a un passo dal lasciarsi ma la pazienza, la comprensione e l’amore dei due ragazzi e delle loro famiglie li aiuta a superare tutto, li riporta insieme a casa e finalmente alla scelta di celebrare il loro matrimonio.







Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia.



Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

