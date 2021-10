E’ sempre mezzogiorno oggi va in onda ma più tardi

Dopo la delusione di ieri del pubblico di E’ sempre mezzogiorno oggi Antonella Clerici sarà in onda ma con un po’ di ritardo rispetto al solito orario. Sulla pagina social E’ sempre mezzogiorno è la conduttrice a commentare che la puntata di oggi 26 ottobre 2021 andrà in onda ma alle 12:20. I telespettatori che ogni giorno attendono cuochi e ricette dalla cucina nel bosco sanno che alle 11:55 sullo schermo appare il sorriso di Antonella Clerici, oggi bisogna attendere un po’ di più e iniziare a cucinare o pranzare senza il consueto buon umore che arriva dalla tv, da Rai 1. Solo un po’ di pazienza mentre possiamo in questo momento seguire su Rai 1 le immagini dal palazzo del Quirinale per la cerimonia di consegna delle insegne di Cavaliere dell’Ordine “al merito del lavoro” ai Cavalieri nominati il 2 giugno 2020 e 2021. Cerimonia che va in onda in diretta, ma E’ sempre mezzogiorno sarà in diretta?

Se il pubblico è deluso dalle repliche di E’ sempre mezzogiorno è perché il programma è molto atteso

Ieri abbiamo visto la puntata menù con un insieme di ricette già viste. Sui social la delusione dei telespettatori è durata tutto il tempo della puntata. Il motivo della replica e del “meglio di” è per lo sciopero del personale Rai del centro di produzione Rai di Milano. Dopo la versione Menù oggi E’ sempre mezzogiorno dovrebbe andare in onda in diretta ma alle 12:20 dopo la diretta del Tg1 per la cerimonia dal Quirinale.

Troveremo come sempre nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno gli amici del bosco di Antonella Clerici, da Fulvio Marino a Cristina Lunardini (Zia Cri), Evelina Flachi e Lorenzo Biagiarelli e tutti i cuochi invitati oggi per le proporre le ricette e i consigli in cucina.

