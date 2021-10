Replica per E’ sempre mezzogiorno, che succede ad Antonella Clerici?

Antonella Clerici puntuale saluta e annuncia una puntata specialissima per E’ sempre mezzogiorno e poi ricetta dopo ricetta il pubblico scopre che è tutto in replica. Un insieme di ricette scelte per la puntata di oggi 25 ottobre 2021 di E’ sempre mezzogiorno mentre tutti attendevano come sempre la diretta o almeno una puntata nuova. Cosa è successo ad Antonella Clerici? Nessuna spiegazione per la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Sui social in tanti continuano a chiedersi come mai il programma di cucina del mezzogiorno sta mostrando solo ricette già viste. Sulla pagina Twitter di E’sempre mezzogiorno già venerdì scorso è stato pubblicato l’annuncio che E’ sempre mezzogiorno oggi sarebbe andato in onda alle 12:20, quindi con circa 25 minuti di ritardo, ma non è andata come previsto.

E’ sempre mezzogiorno oggi in replica

E’ sempre mezzogiorno oggi è in replica a causa di uno sciopero nel centro di produzione di Rai di Milano, questo si apprende mentre il programma è in onda in replica. Sui profili social di Antonella Clerici e degli altri protagonisti non c’è nessuna informazione. In genere quasi tutti rinnovano l’appuntamento ogni giorno, invitano i follower a seguire la puntata o informano sulla situazione attuale.

Qualcuno ha anche ipotizzato qualche problema personale o di salute per Antonella Clerici. Ovviamente è la mancanza di notizie certe a preoccupare i telespettatori che ogni giorno seguono Antonella Clerici nella cucina nel bosco. Nessun problema per la conduttrice né per gli altri che ogni giorno fanno compagnia agli italiani.

Sembra ormai chiaro che lo sciopero indicato sia la motivazione della messa in onda di una replica, di ricette già viste. Questa è la puntata specialissima annunciata da Antonella Clerici, la delusione dei telespettatori è comprensibile. Superate le 12:20 non c’è nessuna ripresa in diretta, appuntamento a domani.

