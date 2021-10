Isabella Ricci e i problemi d’udito dopo la sua battaglia contro il tumore

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne si è parlato dei problemi di udito di Isabella Ricci. Se la questione non fosse venuta fuori in seguito a una discussione tra Armando e la bella dama romana, probabilmente il pubblico a casa non si sarebbe reso conto di questo problema. Poi quando Isabella ne ha parlato, abbiamo invece capito perchè spesso Isabella risponde con qualche secondo di ritardo o a volte magari, a causa del troppo caos, non riesce a dire la sua. E’ evidente che per lei non sia facile gestire quella situazione e che se solo avesse modo, metterebbe al loro posto senza difficoltà le persone che non hanno il minimo rispetto ( e che non si capisce davvero che cosa ci facciano nel programma di Canale 5). La dama in ogni caso, ha deciso di parlare di questo suo problema per il Magazine di Uomini e Donne, parlando anche per la prima volta della sua battaglia contro il tumore. E ha spiegato i motivi per i quali ha perso negli ultimi anni l’udito.

Isabella Ricci e i suoi problemi di udito dopo la battaglia contro il tumore

Nella sua ultima intervista per il Magazine di Uomini e Donne, la dama ha raccontato: “Ho avuto un tumore a cui è seguita una chemio, una radio e un’incessante cura di antibiotici che ha danneggiato l’udito. Oggi non riesco quasi a sentire i toni bassi e molto spesso leggo il labiale.” Immaginiamo che in quel carnaio che si crea nello studio di Uomini e Donne per Isabella non sia facile gestire la situazione a centro studio e ci auguriamo che gli altri protagonisti del programma di Canale 5, cerchino di avere un maggio rispetto per la donna, invece che fare della becera ironia su Isabella e sul suo problema di udito.

Nelle passate settimane si era parlato di un possibile addio di Isabella a Uomini e Donne ma a quanto pare, stando appunto alle ultime anticipazioni, la Ricci sarà presente anche nelle prossime puntate del programma di Canale 5. Probabilmente si è assentata per motivi di lavoro o di salute solo per un paio di puntate.

