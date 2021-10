Ronn Moss confessa che ha lasciato Beautiful dopo un incidente

Tra gli ospiti di Verissimo di oggi 30 ottobre 2021 anche Ronn Moss. Sorride, fa mille complimenti, canta anche in italiano, poi racconta dell’incidente d’auto che gli ha cambiato la vita. Con lui in macchina c’era anche sua moglie, è stato un brutto incidente, Ronn Moss ha sbattuto la testa, si è fatto male alla spalla. E’ per quell’incidente che ha poi scelto di lasciare Beautiful e lo racconta con una smorfia di dolore, di rammarico, ripensa a quel set che per lui era così importante perché familiare. E’ per una serie di motivi che ha fatto questa scelta, soprattutto perché dopo quel brutto episodio in auto ha iniziato ad avere problemi di memoria. Era difficile ricordare il copione, questo per un attore è un vero problema. A malincuore ha detto addio alla soap che gli ha aperto la strada del successo, pronto a iniziare altri percorsi.

Ronn Moss a Verissimo

Non era più Ridge e l’attore ha ascoltato il suo istinto, ha fatto più musica, altri film, aveva bisogno di percorsi più creativi. Il giorno dell’incidente era con sua moglie, è la persona più importante della sua vita, racconta che è la persona più generosa ma è anche lei che gli ha fatto capire la differenza tra i baci sul set e i baci veri.

Dopo tanti baci a Brooke è tornato a casa e baciando sua moglie, lei gli ha fatto notare che quello non era un bacio. Gli ha mostrato un vero bacio e lì Ronn Moss si è reso conto che aveva dimenticato come si baciava. I baci sul set non sono veri, lui però ha chiesto a Brooke se fosse possibile baciarsi davvero, sempre, visto che ormai si conoscevano da tanto tempo. A sorpresa lei ha risposto di sì ma chissà se il pubblico di Beautiful ha capito quando è accaduto.

