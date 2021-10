Michelle Hunziker ha avuto il covid: “Non sono stata bene ma non l’ho mai detto”

Guardando il messaggio di Gerry Scotti a Verissimo per lei Michelle Hunziker ha confidato che ha avuto il covid. E’ la prima volta che ne parla, stupisce un po’ tutti perché la Hunziker è sempre presente sui social ma del contagio non ha mai detto nulla. Anche Aurora Ramazzotti, sua figlia, è stata contagiata, forse era lo stesso periodo, Aury ne invece ha parlato subito, era spesso presente con le sue stories. Entrambe non sono state bene, solo adesso si scopre che entrambe erano preoccupate l’una per l’altra. Nell’intervista a Verissimo Michelle Hunziker ha spiegato che non è stata una passeggiata superare il covid: “Non sono nemmeno stata tanto bene”. Non ha avuto il bisogno del ricovero in ospedale ma poi è qui che confida che si è ammalata nello stesso periodo in cui Gerry Scotti ha preso il covid.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti si sono sostenuti a vicenda contro il covid

E’ con il messaggio dell’amico conduttore che la Hunziker ha svelato che in tutti questi anni ci sono sempre stati l’uno per l’altra e anche durante il covid. Quando Gerry era ricoverato si sentivano tutte le sere, si davano consigli, si sostenevano a vicenda. Hanno avuto paura insieme, ancora una volta si sono aiutati a vicenda.

Gerry Scotti riesce quasi a farla piangere ma lei resiste, entrambi conoscono i momenti difficili che hanno dovuto superare, non solo il covid. Raccontano che tante volte prima di andare in onda con Striscia la notizia il tragitto tra il camerino e il bancone era necessario per cambiare umore, per fare bene il loro lavoro e dimenticare quello che un attimo prima faceva male.

Un’amicizia importante, un legame che dura da decenni e di problemi come tutti ne hanno dovuti affrontare tanti. Michelle annuncia che questa volta a Verissimo non piangerà ma un attimo dopo arriva il messaggio della mamma.

