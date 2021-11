Ascolti TV: Non brilla la fiction Cuori su Rai 1, All Together now anche peggio

Gli ascolti della domenica sera non sono troppo entusiasmanti per le reti ammiraglie. Su Rai 1, nella serata del 31 ottobre 2021 ( complice anche la notte di Halloween e la voglia di tornare a fare festa come un tempo) si perdono strada facendo gli ascolti che Cuori aveva portato a casa nelle prime tre serate. La fiction non brilla come è successo ad altre ( pensiamo a Imma Tataranni, I bastardi o Fino all’ultimo battito). Nessuna sorpresa neppure su Canale 5 dove va in onda la quarta stagione di All together now da cui davvero non ci si aspettava nulla di diverso dal risultato portato a casa. Il programma di Canale è piacevole, allegro, adatto a un pubblico che cerca leggerezza ma nulla di più ed è per questo che gli ascolti bassi del passato sono stati riconfermati, senza nessun guizzo. In prima serata si difende invece bene Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa.

Vediamo i numeri del 31 ottobre 2021, come si chiude questo mese per gli ascolti tv della prima serata.

Ascolti prima serata 31 ottobre 2021: la notte di Halloween

Vince Rai 1 con Cuori vista da 3.356.000 spettatori pari al 17.1% di share. La fiction cala comunque rispetto alle prime tre serate. Secondo posto per Canale 5 con All Together Now visto da 2.378.000 spettatori pari al 13.5% di share. Medaglia di bronzo per Fabio Fazio. Su Rai3 Che Tempo che Fa, in onda dalle 20.38 alle 22.03, ha raccolto davanti al video 2.297.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% (presentazione dalle 20.03 alle 20.34 1.488.000 – 7.1%) e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.06 alle 23.38, 1.541.000 (8.4%)

Vediamo le altre reti.

Su Rai2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 904.000 spettatori (4.1%) e NCIS New Orleans di 893.000 (4.2%). Su Italia 1 World War Z ha intrattenuto 800.000 spettatori con il 4.1% di share. . Su Rete4 Controcorrente Prima Serata è stato visto da 615.000 spettatori con il 3.5% di share. Su La7 Atlantide ha segnato il 2.8% con 450.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef Italia fa 463.000 spettatori (2.6%) mentre sul Nove Ex – Amici come Prima segna l’1.3% con 266.000 spettatori.

