Uomini e Donne oggi 1 novembre 2021 non va in onda

Come di consueto, i programmi di Maria de Filippi si fermano nei giorni di festa. Oggi 1 novembre 2021 Uomini e Donne non andrà in onda. Spazio a Una vita, al posto del programma di Canale 5 che andrà in onda con ben tre episodi dopo Beautiful. Un pomeriggio a tutta soap quindi per il pubblico di Mediaset che non vedrà neppure Amici. Oggi infatti non andranno in onda due dei programmi più visti del pomeriggio della rete. Sia Amici che Uomini e Donne torneranno poi in onda domani, 2 novembre, nella loro classica collocazione.

Ma che cosa succederà dopo questa breve pausa? Ve lo raccontiamo con le ultime news e le anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne.

Uomini e Donne si ferma il primo novembre: cosa succederà dopo?

Sono tante le cose che dovranno succedere nelle prossime puntate del programma di Canale 5. Le emozioni non sono mancate nelle ultime settimane. Il pubblico ad esempio si è molto emozionato con la scelta di Matteo che alla fine ha deciso di non aspettare e ha scelto Noemi. I due sono ancora felici insieme e si godono la loro vita lontani dallo studio di Canale 5. E al momento tutto procede alla grande. Visto che sono rimaste al momento solo due troniste sul trono, Andrea Nicole e Roberta, nelle prossime puntate di Uomini e Donne sarà annunciato il nome del nuovo tronista. Si tratta di una vecchia conoscenza per il pubblico di Canale 5. Il nuovo tronista infatti è Matteo Ranieri, ex fidanzato di Sophie Codegoni che al momento è nella casa del Grande Fratello VIP.

E a proposito del trono over? Che cosa succederà nelle prossime puntate di Uomini e Donne? Tante come sempre le anticipazioni. Possiamo dirvi ad esempio che Costabile deciderà di chiudere con Gemma Galgani. Tra di loro le cose non hanno funzionato ma la dama torinese non si rassegnerà a questa scelta e andrà avanti. E restando sempre nel mondo del trono over, continua la frequentazione tra Diego e Ida che a quanto pare, hanno anche pensato di lasciare insieme il programma ma ci sarà un colpo di scena finale che cambierà le carte in tavola. Imperdibili quindi le prossime puntate di Uomini e Donne! Vi ricordiamo che si torna domani, puntuali alle 14,45 su Canale 5.

