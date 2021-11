La tronista Roberta e sua madre cercano insieme l’amore a Uomini e Donne

In passato era capitato che una parente di una tronista partecipasse a Uomini e Donne ma non in contemporanea. Vi ricordate la nonna di Beatrice e Ludovica Valli? La signora sbarcò nel trono over dopo il successo delle sue adorate nipoti. Oggi però c’è un caso da record. Nella puntata di Uomini e Donne del 3 novembre 2021, Maria de Filippi ha presentato la mamma della tronista Roberta Ilaria Giusti. Non era capitata per caso nello studio di Canale 5 ma è una delle dame del parterre. Ebbene si, la signora Letizia ha iniziato una nuova avventura nel programma, insieme e sua figlia, che è ormai a pochi passi dalla scelta. Mamma e figlia quindi cercano insieme l’amore a Uomini e Donne! Roberta sta per fare la sua scelta, dovrà decidere con chi lasciare il programma tra Luca e Samuele. Mamma Letizia invece è ancora all’inizio del suo percorso e chissà, forse anche lei troverà l’amore grazie a Maria de Filippi. Sarebbe un vero e proprio record per la padrona di casa che a questo punto dovrebbe essere “eletta” membro della famiglia.

A Uomini e Donne mamma Letizia e la tronista Roberta cercano l’amore

“Maria posso abbracciare la mia mamma” ha detto Roberta entrando nello studio di Canale 5. Tutti hanno creduto che la mamma della tronista fosse in mezzo al pubblico in studio, arrivata magari per dare sostegno a sua figlia. E invece ecco la sorpresa ! La mamma di Roberta è una delle dame del parterre femminile in cerca dell’amore. Roberta ha detto di essere felice per il percorso della mamma e spera che vada tutto bene. Poi è corsa ad abbracciarla, visto che non si vedono da tempo. I tronisti infatti, vivono negli appartamenti che il programma mette loro a disposizione in modo da non avere problemi di possibile contagio, ormai da un anno e mezzo.

