Domenica IN anticipazioni 7 novembre 2021, gli ospiti: il debutto di Pierpaolo

Sarà una puntata molto scoppiettante quella di Domenica IN di oggi 7 novembre 2021 come abbiamo visto anche dai tanti video che ieri Mara Venier ha postato sul suo Instagram. Ci sarà da ridere, cantare e ci saranno anche delle novità. Grande attesa oggi per il debutto di Pierpaolo Pretelli che avrà uno spazio da condividere insieme a Mara, per i giochi telefonici. Il protagonista di Tale e quale show, dopo esser stato ospite di zia Mara ed essersi raccontato a lei, si è conquistato adesso uno “spazio fisso” nel programma di Rai 1. Lo vedremo quindi ballare e cantare, per la gioia di tutti i suoi fan che non vedono l’ora di fare il tifo per lui mentre lavora in tv e mostra il suo talento! E Pierpaolo non sarà il solo ex protagonista di Tale e quale show ( che tornerà in onda nelle prossime settimane con il torneo). Oltre al Pretelli infatti rivedremo su Rai 1 anche Stefania Orlando. Una puntata davvero molto ricca, non ci resta che scoprire nel dettaglio le anticipazioni e i nomi di tutti gli ospiti che arriveranno oggi nello studio di Rai 1.

Come potrete leggere dalle anticipazioni, non ci sarà spazio oggi per il talk dedicato a Ballando con le stelle.

Domenica In anticipazioni: tutti gli ospiti del 7 novembre 2021

Tra gli ospiti della puntata di Domenica IN di oggi ci sarà anche Carlo Verdone si racconterà tra carriera e aneddoti di vita privata oltre a presentare la nuova serie tv autobiografica “Vita da Carlo”, che lo vede nel ruolo di protagonista. La serie sarà trasmessa su Amazon Prime Video. Non mancheranno le risate con Luciana Littizzetto, invece, in collegamento dagli Studi di Milano, parlerà del suo speciale rapporto con i figli, tema che ha ispirato il suo nuovo libro “Io mi fido di te- storia dei mie figli nati dal cuore”. E ancora, Eleonora Daniele, protagonista di un’ampia intervista nella quale parlerà dei suoi affetti più cari e dello speciale rapporto che aveva con suo fratello Luigi, venuto a mancare nel 2015, e al quale ha dedicato il libro “Quando ti guardo negli occhi”.

Come detto in precedenza, ci sarà un ampio spazio dedicato a Pierpaolo Pretelli che sarà protagonista di un numero di spettacolo ‘a sorpresa’ e di un nuovo gioco telefonico che coinvolgerà il pubblico da casa. Con lui anche Stefania Orlando, che si è ben distinta nel corso della decima edizione dello show. Infine, nella puntata di Domenica IN di oggi, 7 novembre 2021, anche il ricordo di Rossano Rubicondi, morto una settimana fa a New York, con i genitori Claudio e Rosa presenti in studio.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".