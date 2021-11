A Uomini e Donne tutti in piedi per Costabile che lascia Gemma Galgani

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci avevano rivelato quello che sarebbe successo e infatti nella puntata di oggi del programma di Canale 5, ecco che abbiamo assistito alla scena. Gemma Galgani lasciata dall’ennesimo uomo che aveva provato a starle vicino, a corteggiarla ma che non ha superato l’esame. “Non voglio scendere in basso, sto avendo molta molta pazienza con te Gemma” ha detto Costabile nella puntata di oggi di Uomini e Donne dopo che la Galgani lo ha accusato per l’ennesima volta di mancanze. Il cavaliere le ha ricordato di averla invitata a fare dei viaggi insieme, di averla invitata in Egitto. Lei non è voluta andare, ha rifiutato il suo invito a Sharm e poi pretendeva che Costabile le mandasse messaggi a tutte le ore del giorno e della notte, cose alle quali, il cavaliere, non è interessato. Per Costabile sarebbe stato di gran lunga meglio passare del tempo con la donna che vuole conoscere al suo fianco. Gemma però la vede in modo diverso e dice che non c’era nulla alla base per intraprendere un viaggio, serve prima ben altro. Insomma le posizioni dei due sono molto differenti e sembrano non convergere in nessun modo.

Uomini e Donne: Costabile lascia Gemma Galgani

Gemma non ci sta a passare per quella che non vuole provare a costruire qualcosa, e prova a spiegare le sue posizioni ma Costabile si dice stanco di questi giochini e non interessato ad andare avanti. Vuole chiudere senza possibilità di ripensamenti anche perchè la Galgani continua a parlare sopra di lui e queste cose non gli piacciono. In studio tutto il pubblico è dalla parte di Costabile che riceve una sorta di standing ovation, capitanata da Tina Cipollari, nel momento in cui decide di lasciare Gemma. E’ davvero finita così? A giudicare dalle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, sembrerebbe proprio di si. Gemma resterà nel programma e per le prossime puntate forse anche Costabile : i due troveranno l’amore nel programma di Canale 5?

In merito a quello che è successo oggi a Uomini e Donne, il pubblico in studio come abbiamo visto, si è schierato dalla parte di Costabile. A casa invece, molti spettatori commentando sui social, hanno fatto notare che Costabile potrebbe essersi costruito un personaggio in cerca di visibilità approfittando del fatto che Gemma ha ormai un ruolo da protagonista nel programma di Canale 5. Secondo voi è così?

