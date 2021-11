Che tempo che fa da record con Lady Gaga: diamo i giusti meriti a Fabio Fazio

Fabio Fazio sta regalando a Rai 3 una delle edizioni migliori di Che tempo che fa di sempre. Ospiti internazionali in ogni puntata, esclusive, interviste da non perdere che vengono poi riprese da tutti i media mondiali. E’ successo anche ieri, 14 novembre 2021, con la puntata in cui abbiamo visto Lady Gaga super protagonista del programma di Rai 3. Un orgoglio e una soddisfazione anche per noi, che abbiamo semplicemente seguito l’intervista senza fare nulla. E’ bello sapere che ci sia anche solo un programma in Italia, in cui gli attori, le star, le celebrità, i politici di tutto il mondo, vengano con piacere a raccontarsi. Che sia per promozione, che sia per piacere poco importa. Abbiamo sentito dire che sono costretti a venire da Fazio, il solo che al momento ha un programma degno di questo nome in Italia. E anche questo in qualche modo è vero. Ma non è di certo colpa di Fabio Fazio se il suo Che tempo che fa è la sola vetrina per star che arrivano da tutto il mondo. Sarà forse demerito degli altri, di chi per anni ci ha provato ma non c’è mai riuscito. E forse il nostro conduttore non si distinguerà per il suo migliore inglese, per le sue domande provocatore. Gli va però dato atto di aver regalato interviste che mai avremmo visto altrove, almeno in Italia, a un pubblico che segue sempre con grandissimo piacere Che tempo che fa. Un lavoro certamente di squadra, perchè a mettere insieme i pezzi, i nomi, le domande, i si, i no, i forse, è tutto il gruppo di lavoro che sta al fianco del conduttore di Rai 3. Il merito di questo successo clamoroso, con i dati di ascolto di ieri, 14 novembre 2021, pazzeschi, è di una squadra che negli anni si è vista sballottolare da una rete all’altra, ha sentito parlare anche di una possibile chiusura ma che alla fine, ha continuato a fare uno strepitoso lavoro.

Fabio Fazio e Lady Gaga che numeri: ascolti record per Rai 3

In una serata difficilissima, con la fiction di Rai 1, il tennis su Rai 2, Che tempo che fa incassa il miglior risultato della stagione ed è record con Lady Gaga. Un colpaccio per Rai 3.

Cuori si piazza al primo posto sul podio con 3.893.000 spettatori pari al 17.9% di share. Medaglia d’argento per Fabio Fazio. Su Rai3 preceduto da una presentazione (… – %), dalle 20.39 alle 22.07 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 3.611.000 spettatori (14.5%) mentre – dalle 22.11 alle 23.40 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.028.000 spettatori (10.1%). Rai 3 batte anche Canale 5.

Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now 4 ha ottenuto un ascolto medio pari a 2.584.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Rai2 il match degli ATP Finals 2021 Berettini-Zverev ha raccolto 1.116.000 spettatori con il 4.6%.

