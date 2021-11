L’abbraccio di Antonella Clerici alla famiglia di Giampiero Galeazzi

Il 12 novembre 2021 Giampiero Galeazzi è andato via per sempre ma Antonella Clerici non aveva avuto modo di salutarlo in diretta, di dirgli il suo addio. L’ha fatto oggi a inizio puntata. Nel bosco di E’ sempre mezzogiorno la Clerici saluta sempre il suo pubblico con una notizia importante, con un suo pensiero, oggi con l’abbraccio alla famiglia di Giampiero Galeazzi. Eleonora Daniele ha lasciato la linea alla collega mentre mostrava la camera ardente allestita per il cronista sportiva, divisa con i suoi ospiti tra commozione e risate. Galeazzi fa questo effetto a tutti, fa ridere e poi piangere, resta la sua forza perché con le sue frasi storiche, con il suo modo di raccontare lo sport ha conquistato tutti. Anche Antonella Clerici gli rivolge un ultimo saluto con il sorriso.

La camera ardente a Roma, l’ultimo saluto a Giampiero Galeazzi

“Un grande abbraccio alla famiglia, al ricordo di Giampiero Galeazzi. Abbiamo visto la camera ardente e mandiamo un grande abbraccio davvero con tutto il cuore alla famiglia” apre così Antonella la puntata di oggi. Poi il solito discorso sul quanto sia difficile voltare pagina in un programma che parla di altro, di cucina. La conduttrice sceglie quindi qualcosa che faccia tornare il sorriso. “E’ sempre difficile quando uno dice una cosa così importante come questa e poi cambiare argomento e andare avanti con la trasmissione…” parla quindi del Natale, sposta l’attenzione sulla preparazione dell’albero: “Si dice che chi è felice fa l’albero di Natale prima e io l’albero lo farei già a settembre”. Poi il via al programma con un pensiero sempre rivolto a Galeazzi.

E’ andato via a 75 anni dopo una lunga malattia. La camera ardente in Campidoglio presso la Sala della Promoteca resterà aperta dalle ore 11:30 alle ore 18:00. Domani i funerali che si svolgeranno in forma privata.

