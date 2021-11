Ultima fermata è il nuovo programma di Canale 5 dai contenuto top secret: come sarà?

Temptation Island questa estate non dovrebbe andare in onda. Al posto dello storico programma di Canale 5, che forse ha anche dato tanto alla rete o forse tutto, ci sarà un nuovo programma dal titolo Ultima fermata. Temptation però, lo ricordiamo, non è stato acquistato dalla Fascino per dei motivi legati ai diritti, nulla a che vedere con il format in generale che comunque continuava a essere amatissimo dal pubblico. Si cerca quindi qualcosa di nuovo e Ultima fermata, che era stato già proposto qualche anno fa, potrebbe essere la soluzione.

I casting di Ultima Fermata erano stati aperti anni fa, quando si cercavano dei profili più specifici di quelli che si cercano oggi. In rete è ancora possibile leggere l’annuncio collegato al casting intorno al 2016:

Hai una relazione che sta vivendo momenti di crisi? “Ultima fermata” è un programma che ti aiuterà a capire se la vostra storia ha ancora una possibilità? Hai tra i 40 e i 50 anni e sei single, ripensi al tuo passato e ci sono state 3/4 persone che sarebbero potute essere… per tutta la vita? Un luogo dove i protagonisti possono fermarsi, guardarsi dentro, esplorare il proprio stato d’animo, capire cosa realmente vogliono e come si devono comportare di conseguenza. L’ultima fermata… prima di una scelta importante.

In quel caso Ultima fermata sembrava voler puntare su qualcosa di simile a quello che poi è diventato il trono over. In realtà l’Ultima fermata che potrebbe andare in onda questa estate su Canale 5 si rivolge a un target diverso. Nell’annuncio per il format e per i provini, si cercano persone che sono separate ma non divorziate e che sperano di poter magari ricucire il rapporto e ricominciare. Una ultima fermata appunto, prima della fine definitiva del rapporto. Era l’agosto del 2016, quando il nome di questo nuovo programma era arrivato su tutti i siti televisivi. E si era persino fatto il nome del conduttore che doveva essere Mariano di Vaio. L’altro nome fatto era stato quello di Stefano de Martino.

Ultima fermata è il nuovo programma di Maria de Filippi

Oggi le cose sono molto cambiate e appunto, anche il senso del programma dovrebbe essere diverso. Non un incontro ma un “possibile ritrovarsi”. Più che Uomini e Donne quindi, un C’è posta per te dedicato solo all’amore. La formula infatti sembra ricordare i tentativi di Maria di fronte a una persona che ha magari tradito sua moglie e che vorrebbe avere una seconda possibilità; o magari una fidanzata che ha fatto la cavolata di una sera per poi rendersi conto di voler sposare l’uomo che aveva al suo fianco. Quante volte Maria ha fatto si che famiglie che si erano sfasciate, trovassero di nuovo un punto di incontro? Ecco Ultima fermata potrebbe essere tutto questo anche se difficilmente al timone del programma dovrebbe esserci Maria de Filippi. Sarà interessante però capire che genere di costruzione possa avere il format. Ci sarà un villaggio dell’amore? Ci sarà un percorso terapeutico da fare insieme? Ci saranno delle confessioni, dei faccia a faccia? Non è dato saperlo.

Secondo alcuni esperti televisivi, sempre molto attenti ai nuovi format, Ultima Fermata dovrebbe in qualche modo fare “concorrenza” al programma di Discovery Channel C’era Una Volta L’Amore, condotto da Michela Giraud, dove i cast sono già iniziati da qualche mese e presenta un format simile a quello proposto da Ultima fermata.

Ultima fermata: chi condurrà il nuovo programma di Canale 5?

Il programma, per come è pensato, sembrerebbe perfetto per Maria de Filippi, lei che da sempre davanti e dietro le buste di C’è posta per te, sa dare i migliori consigli ai protagonisti dei suoi programmi. Se Alessia Marcuzzi fosse ancora nella scuderia Mediaset, ci verrebbe da pensare che potrebbe essere altrettanto perfetta per condurlo, si era infatti già distinta anche con Temptation Island. Se invece dovessimo pensare ora, così su due piedi a un nome da fare, sarebbe davvero complicato a meno che, Maria de Filippi non pescherà dalla sua squadra di talenti, quella che si è formata nella scuola di Amici. E se fosse un ex protagonista del talent a prendere in mano le redini del programma?

Non sarebbe la prima volta, pensiamo a Lorella Boccia, Stefano de Martino, Giulia Stabile ma la lista è davvero lunga visto che altri, come Emma ad esempio, hanno poi fatto anche i giudici televisivi, o attori, come nel caso della Marrone. Se Maria facesse un colpo di teatro in questo senso? Così per fare un nome, Annalisa, che ha già condotto dei programmi per Mediaset, potrebbe essere un nome fresco e interessante…Staremo a vedere.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".