Giorgio Manetti pronto a conoscere Isabella: ma la redazione lo sa?

La puntata di Uomini e Donne in onda ieri, 16 novembre 2021, ci ha regalato l’ennesimo siparietto di Gemma Galgani pronta a sbraitare contro Isabella Ricci per una intervista che la donna ha rilasciato al Magazine di Uomini e Donne. La Galgani, che come ha ricordato saggiamente il buon Marcello, non ha una vita, nè lavorativa nè privata ma passa tutto il suo tempo a impicciarsi di quello che gli altri protagonisti del programma fanno, non si perde mai nessun dettaglio e ovviamente non si è persa neppure l’intervista dopo la Ricci, in un rigo, parlava di Giorgio Manetti. Un nome che a quanto pare, fa ancora tremare il cuore di Gemma, visto che ogni volta che lo si nomina, è il caos. La Ricci ha spiegato le sue parole al Magazine. E’ stata fan del programma e ha seguito il percorso di Gemma e Giorgio e gli piacerebbe per questo, fare una cena con il Manetti. Nula di più. Noi in realtà al momento le auguriamo di conoscere Fabio e tenerselo stretto, se è l’uomo che le fa battere il cuore e di lasciar perdere gli altri teatrini. Ma alle parole di Isabella, sono seguite quelle di Giorgio che alla rivista Nuovo, diretta da Riccardo Signoretti, avrebbe detto di voler conoscere la Ricci. La redazione lo sa?

Ieri Maria, rispondendo a una provocazione di Gianni Sperti aveva chiarito che Giorgio non era stato contattato da nessuno. Tra l’altro, aggiungiamo noi, se Isabella e Giorgio vogliono vedersi, si possono contattare su Instagram, scambiarsi i numeri e fare una bella cena a Firenze, come suggeriva la Galgani. E invece no, si va avanti anche co questa sceneggiata che è utile a tutti. Perchè pare tra l’altro che il nostro caro gabbiano sia tornato single e chissà, magari la voglia di lucina rossa si è riaccesa.

Giorgio Manetti tornerà davvero a Uomini e Donne?

Non sappiamo quello che succederà, possiamo dirvi quello che è successo fino a questo momento. Nelle ultime registrazioni, di Giorgio nessuna traccia, per cui, se mai ci fossero delle novità, dovremmo aspettare le registrazioni di sabato e domenica per capire davvero se questa cena ci sia stata o meno. Vista la moria di corteggiatori, per Gemma Galgani non si presentano più neppure gli attori pagati da Tina Cipollari, il ritorno di Giorgio potrebbe essere significativo ai fini della narrazione del programma, che a livello di teatrini, non ha nulla da invidiare a quelli fatti al GF VIP, anzi. Il livello di recitazione di Gemma Galgani è nettamente superiore a quello di Delia Duran. Ha imparato nel corso degli anni persino a piangere per davvero. Una attrice sottovalutata, davvero.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".