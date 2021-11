Tina Cipollari pesantissima contro Ida: “Sei una donnetta superficiale”

Nella puntata di Uomini e Donne è successo quello che le anticipazioni avevano rivelato qualche giorno fa, uno scontro tra Tina Cipollari e Ida Platano che porterà poi anche a uno scontro tra la dama e il suo attuale “fidanzato”, Diego. Ma concentriamoci su quello che è successo tra Tina e Ida. La Platano ha deciso di andare un po’ con i piedi di piombo in questa conoscenza con il romano e si è detta forse un po’ spaventata dalla voglia di lui di vivere a 360 gradi la relazione. Diego parla di cambiare città, di famiglia, di amore. Ida per il momento, anche se sta bene, non pensa sia il caso di andare così veloce e allora Tina la attacca. Il motivo? Quando in passato uomini come Riccardo invece sfuggivano a lei non andava bene, adesso che c’è una persona che vuole stare al suo fianco, lei scappa. Tina scoppia e lancia pesantissime accuse contro la dama bresciana. “Sei una donnetta, sei superficiale, io l’ho sempre detto e l’ho sempre saputo” ha commentato la Cipollari. Parole molto forti, anche Maria de Filippi ha invitato tutti ad abbassare i toni ma Tina non ha cambiato idea.

La Cipollari come un fiume in piena, vedendo anche Diego sulla sedia parecchio stranito, visto che si aspettava qualcosa di diverso dopo aver dichiarato il suo amore a Ida , ha commentato: “Ma puoi guardarlo così? Ti rivedi nelle puntate? Cerca di assecondarlo, di metterci un po’ di entusiasmo. Questi silenzi… Diventa insopportabile, non so se è un effetto che fa a me. Non ti piace abbastanza, tanto chi va con lo zoppo…“. La Cipollari si riferiva con le sue parole a Gemma, grande amica da anni di Ida. Per l’opinionista di Uomini e Donne, la Platano sarebbe una “stupidina” ed è per questo che non tollera più il suo atteggiamento.

Dalle anticipazioni sappiamo che Ida ha lasciato lo studio e che poi tornerà però per avere un confronto con Tina ma che il finale tra lei e Diego non sarà quello che ci si aspettava.

Non ci resta che aspettare le puntate in onda questa settimana per capire come finirà tra Ida e Diego. Le anticipazioni sono chiare ma c’è bisogno di vedere nel dettaglio quello che sarà il faccia a faccia tra i due. Staremo a vedere.

