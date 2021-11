Quarto Grado i casi di oggi 19 novembre 2021: ultime su Nadia Cella

Torna Quarto Grado e tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutti i temi di cui si parlerà nella puntata di oggi del programma di Rate 4. Non solo i grandi gialli che il programma di Nuzzi segue da settimane o mesi ma anche i casi di cronaca più attuali. Purtroppo ogni giorno nel nostro paese succedono cose che non vorremmo mai raccontare, scomparse, violenze, delitti atroci che lasciano tutti sconvolti. E in un programma come quello di Rete 4 non mancano gli approfondimenti anche sulle ultime notizie da tutta Italia. In particolare questa sera poi si tornerà su un grande giallo che potrebbe arrivare presto alla risoluzione, dopo oltre 20 anni. C’è una mamma, la mamma di Nada Cella, che aspetta di conoscere il nome dell’assassino di sua figlia e che forse, presto, avrà modo di mettere la parola fine a questa storia.

Vediamo quindi nel dettaglio le storie di oggi, per la puntata di Quarto Grado del 19 novembre 2021.

A Quarto Grado oggi 19 novembre il caso Nada Cella: le ultime notizie

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco.

Possibile che sia stata la gelosia il movente del delitto? Dalle carte dell’inchiesta spunta una nuova testimone e intanto Annalucia Cecere, la donna indagata per omicidio, nega ogni tipo di coinvolgimento e si chiude nel silenzio. Ci sarebbero, stando alle ultime notizie, almeno 5 persone che avrebbero visto una ragazza uscire dal palazzo la mattina in cui Nada è stata uccisa, 5 persone che potrebbero confermare quindi o smentire quello che è successo il giorno in cui la giovane è stata barbaramente uccisa.

A Quarto Grado oggi 19 novembre le ultime su Omar Confalonieri





A seguire, la sconcertante vicenda di Omar Confalonieri. Secondo le indagini, il 48enne avrebbe stuprato una cliente dopo aver narcotizzato lei e il marito: invitati i due in un bar per un aperitivo, l’agente immobiliare milanese avrebbe messo un farmaco nei loro drink.

Ma dal suo passato emergono nuovi fatti inquietanti: altre due donne sarebbero state stordite e abusate. Dietro la sua figura si nasconde un pericoloso violentatore seriale? In questa storia davvero, ogni giorno si scoprono cose nuove e potrebbe esserci coinvolta in questa vicenda, anche una persona che faceva parte della famiglia dell’uomo.

L’appuntamento con la nuova puntata di Quarto Grado è per stasera come sempre alle 21,30 circa su Rete 4.

