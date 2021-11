Teresanna torna a Uomini e Donne: “Francesco Monte mi ha tradita, libro chiuso”

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 19 novembre 2021, c’è stato modo per rivivere una delle storie più romantiche e travolgenti che il programma di Canale 5 abbia mai raccontato. E’ la storia di Teresanna Pugliese e Francesco Monte, due ex protagonisti amatissimi del passato di Uomini e Donne. Teresanna non scelse Francesco ma pochi giorni dopo si rese conto di aver fatto la cosa sbagliata e dopo aver lasciato la sua scelta ( il povero Antonio con il quale in realtà non stette mai insieme) tornò nel programma per corteggiare Francesco. E come ha ricordato oggi Teresanna, la strada verso la scelta finale non fu affatto semplice perchè Francesco gliela fece pagare, eccome se gliela fece pagare. Ma la storia di Teresanna e Francesco non terminò con la fine del trono perchè poco tempo dopo, i fan più accaniti del programma lo ricorderanno, arrivò una segnalazione . Una ragazza disse di aver avuto un incontro di una notte con Francesco in una serata dopo la discoteca. Francesco ha sempre smentito quella ragazza ma oggi Teresanna conferma che quelle corna ci sono state, anche se lei poi, non lo dimostrò mai. La storia comunque finì e da quel momento, come ha raccontato oggi la Pugliese, lei e Francesco non si sono più incontrati.

Le loro strade si sono poi separate, oggi Teresanna è una mamma felicissima, una donna che lavora, una moglie e ha realizzato tutti i suoi sogni, anche se ancora tanto c’è da fare. Francesco ha avuto tante storie, donne famose, un percorso televisivo, un percorso musicale e oggi fa parte del mondo dello spettacolo. Nonostante questo non si sono mai incontrati. E rischiavano di rivedersi, nove anni dopo, proprio nello studio di Uomini e Donne.

Francesco Monte e Teresanna Pugliese l’incontro mancato

E’ stata Raffaella Mennoia a raccontare questo simpatico aneddoto. Teresanna è stata invitata nello studio di Uomini e Donne per parlare del libro e per provare a capire se lei sia una delle protagonista del romanzo. E Francesco aveva chiamato Raffaella per passare a prendere il libro agli studi Elios, proprio nello stesso momento in cui c’era Teresanna. L’incontro quindi non c’è mai stato: meglio evitare, hanno concordato entrambi! Maria ha commentato dicendo che non ci sarebbe stato assolutamente nulla di male, hanno una vita e sono passati 9 anni, inutile ripensare ancora al passato!

