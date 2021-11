Nicola Pisu: “Fare il genitore deve venire dal cuore” ma suo padre si è allontanato

Ospite a Verissimo nella puntata del 20 novembre 2021 Nicola Pisu uscito dalla casa del GF Vip si racconta, parla anche di suo padre. Non sa perché suo padre si è allontanato da lui, ancora oggi non sa darsi una spiegazione. Dopo la separazione dei suoi genitori suo padre all’inizio è stato presente, andava da lui e restavano insieme per qualche giorno, sapeva che poi sarebbe tornato. Crescendo l’ha perso, si è allontanato e Nicola Pisu ha ancora provato a chiedergli il motivo della sua scelta. L’ha fatto quando è morto il nonno paterno, il papà di Patrizia Mirigliani. Lui c’era al funerale, ma non ha saputo dargli una vera spiegazione. Il padre gli ha detto che sapeva bene il perché non volesse più vederlo e che l’importante è che adesso stia bene.

Nicola Pisu emozionato mentre parla di nonno Enzo Mirigliani

“Penso che fare il genitore deve venire dal cuore, non posso forzarlo a fare il padre” è una cosa che gli fa male ma non può fare altro. Di sua madre non può che dire il meglio anche se solo oggi comprende quello che ha fatto per lui, anche quando l’ha denunciato.

Nicola Pisu è pulito da un anno, dopo tanti anni persi a sprecare la sua vita adesso sa che non tornerà mai più in quel tunnel. Spera che suo nonno adesso sia orgoglioso di lui, si emoziona mentre parla di Mirigliani, ricorda tutte le cose che ha fatto per lui, anche quando lo portava al mare.

Sta bene adesso, anche l’esperienza del GF Vip gli ha fatto bene, quando è tornato a casa ha assaporato tutto il bello che gli è mancato. Ricorda che in passato ha anche dormito per strada, è accaduto quando lui e sua madre erano esasperati. Ammette anche di avere rubato tante volte in casa ma quello era un altro Nicola.

