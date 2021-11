Se Ciprian dice di amare Andrea Nicole ma nessuno gli crede

Andrea Nicole è una ragazza profonda, intelligente, matura e saggia ma ha avuto una grande sfortuna. Come capita a volte a Uomini e Donne, nel suo percorso si è fissata solo con due ragazzi che probabilmente non provano per lei quello che la ragazza si aspettava. Capita, non è la prima volta, ci spiace però che Andrea Nicole non lo abbia capito, o forse in fondo se n’è resa conto ed è questo il motivo per il quale, non è ancora arrivata a una scelta ( cosa che potrebbe succedere molto presto, perchè di certo non si potrà andare avanti in questo modo ancora per molto tempo). Purtroppo a casa non arriva nulla di emozionante, non c’è nessun sentimento che traspare in Ciprian o in Alessandro. E se ci siamo commossi tutti quando Samuele ha detto a Roberta di amarla, di volerla come fidanzata, in modo puro, spontaneo e sincero, quando nella puntata di Uomini e Donne ieri, Ciprian ha detto ad Andrea Nicole di essersi innamorato di lei, abbiamo avuto la stessa identica sensazione di Teresanna. Una finzione, parole pensate e momento studiato a tavolino, perchè tra l’altro, non era neppure una situazione in cui ci si aspettava che se ne uscisse con quelle frasi. Potremmo sbagliarci eh, Ciprian potrebbe essere il principe azzurro dagli occhi di ghiaccio realmente innamorato di Nicole. Certo che il suo entusiasmo in vista di una possibile scelta, ecco, proprio non ci ha contagiati. La prima a non fidarsi, è proprio la tronista che però si è presa una bella schuffia per entrambi i corteggiatori e ormai, arrivata a questo punto, non può che sperare di uscire con uno dei due, quello per cui prova realmente qualcosa di forte, e provare a vedere come va. Poi comunque, sono giovani e belli, pazienza se finirà dopo poche settimane. Succede anche ai migliori, e Teresanna Pugliese ne sa qualcosa, visto quanto è durata la sua storia con Francesco Monte, che sembrava un principe azzurro con la faccia d’angelo ( citazione di Maria de Filippi).

Andrea Nicole sceglierà Ciprian?

Che tutto sia cambiato, e che questi troni non riescano a destare nessun genere di emozione, lo si capisce dal coinvolgimento del pubblico a casa, più interessato a sapere come vanno le cose tra Costabile e Gemma che a conoscere le esterne dei giovani. Una bella differenza tra quello che succedeva proprio ai tempi di Teresanna, quando impazzavano sul web le anticipazioni delle esterne per capire cosa era successo tra i protagonisti del trono classico. Purtroppo c’è ben poco da dire e il trono di Andrea Nicole lo ha dimostrato. Alla fine probabilmente sceglierà Ciprian anche se potrebbe stupirci e farebbe davvero qualcosa di interessante, chiudendo tutto e non scegliendo nessuno, da persona intelligente quale è. E se qualcuno è davvero interessata a lei, potrebbe seguirla fuori e farsi conoscere. Chissà, vivremo una vera e grande emozione? Difficile ma ci speriamo.

