Il volta faccia di Diego: Ida prima era perfetta, poi la lista dei difetti a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne in onda oggi 23 novembre 2021 ci ha “sconvolti” e non è la prima volta che capita. Per un semplice motivo: fino a pochi giorni fa Diego Tavani diceva di essere innamorato perso di Ida Platano, di avere le valigie pronte per lasciare tutto e partite alla volta di Brescia dove aveva già scelto l’angolino del negozio della donna per mettere una sua foto. Parlava di futuro, di cose da fare insieme, di una nuova vita da ricominciare insieme a lei. Diceva che Ida era perfetta in tutto e per tutto, che non c’era nulla da dire su di lei e invece oggi, ha raccontato tutta un’altra storia. Ha raccontato, o almeno ha provato a farlo, tutto un altro vissuto, tutta una storia diversa. “Siamo arrivati a questo punto perchè io ho mandato giù tante cose, perchè io ho fatto qui, tu non hai fatto nulla” ha detto Diego a Ida accusandola di aver fatto una scelta solo perchè lui la sera prima l’aveva lasciata. Cose che non aveva detto nella puntata precedente, quando tra le lacrime chiedeva scusa. E invece, dopo aver mangiato un po’ di pane e coraggio, come si suol dire in questi casi e aver preparato per bene la parte da interpretare, con tutto quello che avrebbe dovuto dire, ha iniziato a fare la lista di tutte le cose che in questo mese di conoscenza, non ha gradito.

Tutte le accuse di Diego a Ida Platano

Ed ecco quindi le accuse a Ida: il fatto che gli abbia detto “ti amo ” in privato ma pubblicamente abbia detto di non essere innamorato di lei; ha parlato di un uomo che era andato da Brindisi a Brescia per conoscere Ida, cosa che gli aveva dato molto fastidio, ha elencato una serie di mancanze di cui prima non aveva mai accennato. Una sorta di lista della spesa realmente inaspettata, di tutte le cose che Ida ha fatto e che non gli sono andate giù.

Ida lascia Uomini e Donne

Dicevamo che la puntata ci ha lasciati sconvolti, anche per i toni usati. Ida ha spiegato che in una telefona l’uomo le aveva persino detto di essersi comportata come la tronista, volendo fare la scelta con i petali solo per mettersi in mostra. Le ha detto che non si aspettava da lei una scelta in quel modo, visto che fino alla sera prima avevano discusso e via dicendo. Ma non finisce qui. Quando Ida, dicendo di non aver più fiducia nelle persone che ha incontrato in questo programma, ha deciso di andare via, Diego con la faccia incredula ha commentato: “Ma tu te ne stai andando via per me? Ma io vengo insieme a te a me non interessa stare qui, viviamoci fuori lontano dal programma.” E quando qualcuno gli ha chiesto che cosa provasse per la Platano ha risposto che la amava. Ma un uomo che è innamorato , può usare quei toni con la donna per cui prova quel genere di sentimento? Può usare quelle parole e quei modi? Davvero assurdo che si possa dire davanti a tre milioni di italiani di amare e poi trattare una donna in quel modo.

Non ci resta che vedere il capitolo finale di questa storia anche se peggio di così davvero, non potrà andare.

