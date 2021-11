Ennesima segnalazione fake di Armando Incarnato ennesima figuraccia, Marcello resta

E anche questa settimana ci siamo presi la nostra “dose” della cavolate che Armando Incarnato continua a raccontare allo studio di Uomini e Donne. E pensare che a settembre, quando Maria lo aveva visto un pochino sottotono, l’uomo aveva detto che in questa stagione non lo avremmo sentito dire nulla sul percorso degli altri protagonisti di Uomini e Donne, che si sarebbe concentrato solo sulle sue storie. Peccato però, che poi, settimane dopo, tutto è cambiato. Armando non ha costruito un bel niente mentre si è impicciato dei percorsi di tutti gli altri: dalla storia tra Ida e Marcello alla vita privata e non solo di Isabella ( c’è un bel gruppetto che tenta di screditare la dama senza riuscirci). E anche quando la storia tra Ida e Marcello è finita, Armando ha continuato a parlare di Marcello, gettando fango su di lui. Ha detto di avere le prove per dimostrare che ha mentito, che ha una donna fuori della quale è ancora innamorato, che ha una foto che lo mostra al mare a Taranto facendo oggi una di quelle figuracce che resterà nella storia di Uomini e Donne. Già il fatto che non si riconosca il mare di Alassio dal porto di Taranto, avrebbe dovuto essere il motivo per il quale, Armando avrebbe dovuto chiedere scusa, per la sua ignoranza in geografia. E va bene fidarsi, come ci ha fatto credere Maria, ma poi il pubblico a casa, non ne può più. E il problema in questo caso, non è solo l’ennesima segnalazione fake di Armando, ma il fatto che la segnalazione la possa fare e che si perdano ore a centro studio a parlarne. Tutto fa brodo, tutto fa spettacolo. Perchè altrimenti quello che ha detto Maria alla fine, ossia che la segnalazione non aveva nè capo nè coda e che la redazione non ci ha mai creduto, doveva essere la premessa al discorso di Armando.

L’ennesima segnalazione fake di Armando a Uomini e Donne

E invece Incarnato ha avuto modo di mostrare la foto, di fare le domande a Marcello, di gettare fango su di lui, di insinuare. Le cose quindi sono due: o fa comodo anche alla redazione che si animo questo genere di teatrini, oppure c’è del gusto sadico a lasciarlo parlare, per poi umiliarlo alla fine, dopo che ha fatto davanti a 3 milioni di spettatori una figuraccia come quella incassata oggi. Se si concentrasse di più a fare la sua di strada e meno a quello che è il percorso degli altri, forse troverebbe una donna da “mantenere” . Sempre che nel 2021 ci sia una sola donna interessata a questo genere di relazione, una donna disoccupata che ha tutta la sua giornata da dedicare all’Incarnato. Noi ci auguriamo proprio che non esista.

Per il resto ci auguriamo che Marcello possa restare nel programma, visto che sembra essere uno dei pochi a tenere testa, argomentando, per fortuna anche in lingua italiana, contro chi in quello studio, cerca tutto tranne che l’amore.

