Roberta contro Ciprian: “Dovresti baciare la terra dove cammina Andrea Nicole”

Tra le cose più belle che abbiamo visto in questi mesi a Uomini e Donne c’è il rapporto bellissimo che è nato tra Roberta e Andrea Nicole. Le due troniste si proteggono, si consigliano, si tengono mano nella mano nei momenti più delicati, cercano di essere una la spalla dell’altra. E oggi Roberta, che immaginiamo lo faccia anche fuori dallo studio, ha provato a suonare la sveglia, non solo per Andrea Nicole ma anche per Ciprian. Della serie: capisci che siamo in pochi a credere che tu non sia un sòla ecco. Ed effettivamente alla buona fede di Ciprian al momento riesce a credere solo Andrea Nicole che continua a dire di non essersi lasciata intortare dal corteggiatore ma che in realtà, anche oggi ha dimostrato per l’ennesima volta di non andare oltre ( o forse chissà, ci stupirà arrivando alla fine e non scegliendo nessuno). Non abbiamo chiaramente nessuna prova certa che ci possa dimostrare che a Ciprian non piaccia la tronista però ecco, a noi, non arriva nessun genere di emozione quando in quello studio, tra i due, si parla di amore, di sentimenti. C’è il gelo più totale, la freddezza assoluta, e non di certo per colpa della tronista.

A farsi un po’ portavoce del comune sentire, è stata nella puntata di Uomini e Donne di oggi, 25 novembre 2021, Roberta. La tronista ha spiegato a Ciprian che non avrebbe dovuto in nessun modo mettere in dubbio quello che Andrea Nicole ha fatto fino a questo momento per lui e gli ha fatto capire che una persona innamorata si comporta in modo ben diverso.

Uomini e Donne: Roberta stuzzica Ciprian

Roberta ha deciso quindi di prendere la parola oggi per provare a spiegare a Ciprian che sta sbagliando tutto: “Tu dovresti baciare la terra su cui cammina Andrea Nicole” ha detto la tronista. Poi ci ha pensato anche Maria de Filippi a rincarare la dose chiedendo alla tronista se crede alle parole e all’atteggiamento del corteggiatore. Lei ha spiegato che se non ci credesse, non sarebbe ancora lì davanti a lui.

A casa il pubblico si divide. In tutta onestà, considerando Andrea Nicole una persona molto intelligente, la sensazione è che anche lei non provi un sentimento così travolgente per i suoi due corteggiatori e che si sia forse fissata troppo all’inizio su loro due, senza darsi modo di conoscere altri. A favore di Ciprian una parola: le cose si fanno in due e visto che Andrea Nicole sa leggere, ascolta quello che dicono gli altri, ve bene non farsi influenzare ma a questo punto, ha delle sue convinzioni e farà le sue scelte in base a quello che reputa.

