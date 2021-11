Da noi a ruota libera: tutti gli ospiti del 28 novembre 2021

La passata settimana Francesca Fialdini si era ritrovata in emergenza, con una puntata di Da noi a ruota libera che è iniziata qualche minuto prima del solito a causa dell’infortunio di Mara Venier. Eppure la puntata della passata domenica è stata la più vista e apprezzata della stagione. Una formula che però a quanto pare, non tornerà questa settimana. Se infatti domenica scorsa, Francesca aveva intervistato solo un personaggio ( Selvaggia Lucarelli) e intorno a lei aveva costruito anche la narrazione di tutta l’intera puntata. Una formula, come dicevamo in precedenza, che ha aiutato il programma a tenere testa anche a Verissimo. Il programma di Silvia Toffanin partito alle 16,30 infatti, ha vinto la sfida ma il distacco, non è stato quello che avevamo visto nelle precedenti settimane. A quanto pare però, la scelta fatta dalla squadra di Da Noi a ruota libera domenica scorsa, non si ripeterà oggi. Tanti infatti gli ospiti che interverranno in questo nuovo appuntamento del programma di Rai 1, scopriamo nel dettaglio i nomi di tutti gli ospiti.

Da noi a ruota libera: gli ospiti del 28 novembre 2021

Nella puntata di oggi di “Da Noi…a Ruota Libera”, Francesca Fialdini ospiterà in studio Massimo Ghini, Luca Ward, Sergio Muniz e Paolo Conticini, pronti a condividere con leggerezza e ironia le tappe più importanti della loro storia e i progetti e i sogni per il futuro. E ancora Bruno Vespa e lo scrittore e attivista per i diritti umani Nicolò Govoni. L’appuntamento con il programma di Rai 1 per questa domenica è alle 17,20 subito dopo il Tg.

