Valeria Fabrizi e Memo Remigi, un amore che ritorna?

Le storie d’amore sono bellissime a tutte le età ed è anche d’amore che Memo Remigi e Valeria Fabrizi hanno parlato a Oggi è un altro giorno. I due protagonisti di Ballando con le Stelle un bel po’ di tempo fa hanno avuto un flirt, nessuna grande storia d’amore, è Valeria Fabrizi a raccontare che tra loro c’è stato più di un bacetto, tanti baci, che hanno flirtato perché era normale che accadesse. Si conoscono da sempre, in quel periodo lavoravano insieme, ovviamente erano entrambi liberi. Memo Remigi seduto al piano sorride, non dice nulla, la guarda con gli occhi che brillano. Valeria Fabrizi ha i suoi corteggiatori, non è difficile da credere, è meravigliosa; Memo Remigi confida che ha le sue ammiratrici ma che alla sua età vorrebbe solo una donna speciale a cui in trasmissione ha già fatto capire le sue emozioni. Si riferisce alla splendida attrice?

Valeria Fabrizi commossa a Oggi è un altro giorno

Valeria ha eliminato Memo nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, vederla ballare è una vera emozione ma a Oggi è un altro giorno è lei che si commuove. Guarda le immagini del passato e asciuga gli occhi: “Quando mi vedo così mi viene un po’ di malinconia”.

Ricorda del padre che era violento, della madre che ha avuto lei a 19 anni e che era meravigliosa. Non ha mai sofferto per l’assenza del padre ma collega il modo in cui si lascia andare nel ballo alla vita che ha vissuto. Quando balla lei sogna davvero di essere la protagonista della canzone: “Quando ballo le vivo quelle parole”.

“Invecchiando nasce un sentimento più delicato che è la commozione ed è un periodo che mi commuovo con poche cose. Sono felice adesso e mi commuovo perché sono felice di stare con voi”.

