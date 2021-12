Quarto Grado i casi di oggi 3 dicembre: ultime notizie Roberta Ragusa

Torna in onda anche questa sera su Rete 4, prima di fermarsi per le ferie di Natale, il programma di Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Quarto Grado ci aspetta quindi con una nuova puntata in onda oggi 3 dicembre 2021. Una puntata in cui si tornerà a parlare di grandi casi, ma non solo. Spazio alle storie che hanno colpito il nostro paese ma anche tanta attualità visto che ogni giorno purtroppo, in Italia, la cronaca di “offre” storie di cui parlare. Ma vediamo nel dettaglio le anticipazioni per i casi che saranno trattati oggi nel programma di Rete 4 .

Quarto Grado anticipazioni: i casi del 3 dicembre 2021

Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Nada Cella, la 24enne uccisa a Chiavari il 6 maggio 1996, nello studio del commercialista Marco Soracco.

Il caso resta molto intricato. Tanti i dubbi degli inquirenti: il suo assassino ha avuto delle coperture? E quali sono i motivi delle tante omissioni sulla nuova indagata? Sono tante al momento le indiscrezioni che trapelano: tutto ruota intorno a un bottone ma anche a delle telefonate intercettate che potrebbero avere un grande valore ai fini delle indagini. A quasi un mese e mezzo dalle novità su questa storia, non ci sono state però conseguenze dal punto di vista penale, per nessuno. L’indagine continua e dalla procura trapela poco sulle nuove indagini.



A seguire, la vicenda di Roberta Ragusa, scomparsa nella notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 e da allora mai più ritrovata. La Cassazione ha condannato a 20 anni di reclusione il marito Antonio Logli, per la morte e la distruzione del cadavere della moglie.

Lui continua a professarsi innocente e dal carcere ha scritto una lunga relazione formata da 22 punti per contestare la sentenza. Ancora una volta quindi nel programma di Rete 4 ci sarà spazio per questa vicenda.

Ci saranno anche altre storie e altri approfondimenti: l’appuntamento su Rete 4 è per stasera alle 21,30 con tutta la squadra di Quarto Grado.

